Melania Trump: Presidenti punon pa pushim, nga mëngjesi në darkë

Në një rrëfim të fundit, Zonja e Parë e Shteteve të Bashkuara, Melania Trump, ka ndarë detaje nga marrëdhënia e saj me presidentin Donald Trump, të cilin e përshkroi si një njeri tejet të fokusuar dhe punëtor, me energji të jashtëzakonshme.

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Gjatë bisedës për Fox News, ajo theksoi se presidenti ka përpara një mori çështjesh për të menaxhuar në mandatin e tij të dytë dhe se konteksti ndërkombëtar ka ndryshuar ndjeshëm.

Melania tha se ai “është shumë i përqendruar. Ka shumë gjëra në mendje” dhe se po “bën më të mirën që mundet” për t’u përballur me sfidat e administratës së tij.

Sipas përshkrimit të saj, presidenti “punon pa pushim, nga mëngjesi deri në mbrëmje” dhe ka “më shumë energji se kushdo tjetër”.

Një nga pyetjet e intervistës ishte nëse Trump i kërkon asaj mendimin pas fjalimeve apo intervistave publike. Duke folur për fjalimin e presidentit në Kombet e Bashkuara, Melania tha se e kishte vlerësuar pozitivisht.

Ajo u shpreh: “I thashë se bëri një prezantim të shkëlqyer. Bëri shumë mirë. Ishte një fjalim i shkëlqyer”.

Sidoqoftë, Melania nënvizoi se nuk ngurron t’i shprehë qëndrimin e saj, edhe kur presidenti nuk është dakord me të.

Ajo tha: “Unë i them të vërtetën. Ndonjëherë ai nuk do të dëgjojë atë që i them, por kjo është në rregull. Unë gjithmonë them të vërtetën”.

Gjatë intervistës, Melania trajtoi edhe vizitën e presidentit kinez Xi Jinping në Shtetet e Bashkuara dhe raportin e tij me Donald Trump.

Sipas saj, Xi “vendosi ta bënte këtë sepse ata kanë një marrëdhënie të shkëlqyer” dhe kjo vizitë duhet të mirëpritet “me respektin më të madh”.

Parashikohet që Melania të shoqërojë bashkëshorten e presidentit kinez, Peng Liyuan, gjatë një vizite në Smithsonian. Më pas, të dy çiftet pritet të marrin pjesë në një darkë shtetërore në Shtëpinë e Bardhë dhe në aktivitete të tjera zyrtare.

Intervista për Fox News u realizua gjithashtu në kuadër të promovimit të samitit Imperia, një ngjarje e përqendruar te lidershipi i grave, të cilën organizatorët e kanë përshkruar si një lloj “Davos-i për drejtueset femra”.


Shtuar 23.09.2026 17:15

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