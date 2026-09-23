Egnatia me uniforma të reja në Conference League, rrogozhinasit lidhin marrëveshje me gjigantin italian Magma Group

KF Egnatia ka zyrtarizuar një marrëveshje trevjeçare me markën italiane të veshjeve sportive, Magma Group, e cila merr rolin e partnerit të ri teknik të klubit. Sipas njoftimit të publikuar në rrjetet sociale, Magma Group do të kujdeset për uniformat e reja të rrogozhinasve, ekskluzivisht për ndeshjet evropiane.
Arritja e kësaj marrëveshjeje u mundësua nga kontributi i Menaxherit Ndërkombëtar, Klaudjo Viska, i cili udhëhoqi procesin e negociatave deri në finalizimin e plotë të tyre.
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Ky bashkëpunim vjen në një moment historik për Egnatian, pasi skuadra ka siguruar kualifikimin në fazën e ligës së UEFA Conference League. Në këtë kompeticion, rrogozhinasit do të paraqiten me uniformat e reja Magma.
Presidenti Agim Demrozi e vlerëson këtë partneritet si një hap të rëndësishëm për zhvillimin e klubit dhe për përfaqësimin e tij ndërkombëtar.
Rrugëtimi i parë historik i Egnatias në Conference League pritet të nisë në muajin tetor, ndërsa ndeshja hapëse është caktuar më 15 tetor kundër Midtjylland.
Duke nisur që nga kjo përballje e radhës evropiane, Egnatia do të luajë me veshje Magma, ndërsa marka italiane do të veshë vendin e shqiponjave.