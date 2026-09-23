Përfundon kontrolli i jashtëzakonshëm në spitalet e Ohrit, Strugës dhe Gjinekologjinë e Shkupit për rastin e pacientes nga Ohri

Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor (ISHSSH) ka mbyllur kontrollin e jashtëzakonshëm në spitalet e përgjithshme të Ohrit dhe Strugës, si dhe në Klinikën e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës në Shkup, lidhur me rastin e pacientes LJ.Sh. nga Ohri, e cila e humbi foshnjën para se të arrinte në fund të shtatzënisë.

Të lidhura

None found

Kërkesa për të verifikuar veprimet e gjinekologut që e kishte ndjekur pacienten, si dhe trajtimin e saj në një institucion privat shëndetësor, erdhi nga ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski.

Ministri Klekovski njoftoi sot se raporti i inspektimit përfshin veprimtarinë e spitaleve të përgjithshme në Ohër dhe Strugë, si dhe të Klinikës së Gjinekologjisë dhe Obstetrikës, gjatë harkut kohor nga muaji maj deri në shtator.

“Inspektimi u realizua dhe unë kërkova që të shqyrtohej puna e mjekut gjinekolog para se pacientja të shtrohej në spitalin e Ohrit. Ka një deklaratë se në atë periudhë ajo ishte paraqitur edhe në një institucion privat shëndetësor, ndaj kërkova të hetohet se çfarë trajtimi mori atje, në mënyrë që të kemi një pasqyrë të plotë. Ashtu si në rastin e kaluar, dëshiroj të vendos kontakte me pacienten, sepse kjo nuk duhet të bëhet përmes mediave. Bëj thirrje për pak durim. Deri nesër do ta përfundojmë raportin si për mjekun amë, ashtu edhe për institucionin privat shëndetësor”, deklaroi Klekovski.

Sa i përket rastit të pacientes S.M., ministri bëri të ditur se mbikëqyrja profesionale ka përfunduar dhe se rezultatet do të bëhen publike nesër në një konferencë për shtyp, së bashku me mjekët që morën pjesë në këtë mbikëqyrje. S.M. nga Strumica mbeti e paralizuar pasi lindi me prerje cezariane në spitalin e Shtipit.


Shtuar 23.09.2026 15:17

Tags: ,
Filipçe: LSDM-ja do të mbështesë qeverinë nëse siguron kushte më të favorshme ose garanci për vijimin pa bllokada të integrimit

Filipçe: LSDM-ja do të mbështesë qeverinë nëse siguron kushte më të favorshme ose garanci për vijimin pa bllokada të integrimit
Tetova regjistron rastin e parë, Maqedonia arrin 70 të prekur me ethet e Nilit Perëndimor

Tetova regjistron rastin e parë, Maqedonia arrin 70 të prekur me ethet e Nilit Perëndimor
Arbër Ademi: Pavle Trajanov synon rikthimin e çështjeve të Hagës për luftën e vitit 2001

Arbër Ademi: Pavle Trajanov synon rikthimin e çështjeve të Hagës për luftën e vitit 2001
Waitz: Drejtësia e barabartë është themeli i besimit te institucionet

Waitz: Drejtësia e barabartë është themeli i besimit te institucionet
Aktakuzë ndaj investitorit dhe Ramiz Merkos për shembjen e shtëpisë së Vllado Maleskit, monument i mbrojtur i trashëgimisë kulturore

Aktakuzë ndaj investitorit dhe Ramiz Merkos për shembjen e shtëpisë së Vllado Maleskit, monument i mbrojtur i trashëgimisë kulturore
AUV-Maqedoni asgjëson 202 litra/kilogramë akullore dhe akull të pasigurt gjatë korrikut dhe gushtit

AUV-Maqedoni asgjëson 202 litra/kilogramë akullore dhe akull të pasigurt gjatë korrikut dhe gushtit
Kontroll policor në Tetovë, sekuestrohet marihuanë dhe arrestohen dy 20-vjeçarë

Kontroll policor në Tetovë, sekuestrohet marihuanë dhe arrestohen dy 20-vjeçarë
Miratohet ulja e koeficientëve për pagat e ministrave dhe deputetëve

Miratohet ulja e koeficientëve për pagat e ministrave dhe deputetëve
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibommarsbahisjojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişjojobetsekabetcasibom güncel girişcasibom güncel girişcasibom girişcasibom girişcasibomcasibomcasibomholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet