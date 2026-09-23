12 pacientë me ethe të Nilit Perëndimor në Klinikën Infektive, tre prej tyre në gjendje të rëndë

Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski, njoftoi sot se prej datës 19 shtator nuk janë regjistruar shtrime të reja në Klinikën e Sëmundjeve Infektive, duke shënuar kështu ditën e katërt pa raste të freskëta. Sipas tij, aktualisht janë 12 pacientë të hospitalizuar dhe prej tyre, tre ndodhen në njësinë e terapisë intensive, ku marrin ndihmë me oksigjen. Njëri nga këta të fundit është një pacient i shtruar prej kohësh, gjendja shëndetësore e të cilit vijon të jetë e pasigurt.
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Ministri theksoi se masat dhe aktivitetet po zbatohen në mënyrë të pandryshuar, pavarësisht nga prania apo mungesa e një epidemie të shpallur. Në këtë kuadër, ai bëri të ditur se javën e kaluar është kryer dezinfektimi i banesave të personave të infektuar me virus.
Klekovski sqaroi gjithashtu se procesi i fundit i spërkatjes në Shkup ka përfunduar dhe se rezultatet do të bëhen publike sapo të përpunohen. Kjo për shkak se Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor (ISHSSH) ka zhvilluar një kontroll të ri të jashtëzakonshëm në të gjithë territorin e Maqedonisë lidhur me këto spërkatje.
Duke folur për vështirësitë në parashikimin e situatës, ministri përmendi se periudha e inkubacionit shtrihet nga dy deri në katërmbëdhjetë ditë, çka e bën të ndërlikuar çdo parashikim. Ai vuri në dukje se ka komuna pa asnjë rast, pavarësisht se nuk janë spërkatur fare, ndërsa disa komuna në rajonin e Vardarit, ku janë kryer më shumë spërkatje, kanë shënuar të prekur. Ministri propozoi krahasimin e përvojave me Greqinë për të identifikuar praktika më të mira dhe paralajmëroi se brenda një periudhe tre deri në pesë vjeçare, duhet të braktiset spërkatja ajrore në favor të asaj tokësore, për të cilën duhet përgatitur mekanizimi i nevojshëm. Ai shtoi se po punohet me Qendrën për Shëndet Publik dhe Institutin e Shëndetit Publik për të studiuar edhe disa përvoja të tjera pozitive nga vendi fqinj.
Në fund, Klekovski vuri theksin mbi nevojën për shtrëngimin e masave ndëshkuese për komunat që nuk respektojnë analizat e miratuara nga qendrat e shëndetit publik, edhe pse kjo situatë nuk i përket rajonit të Shkupit. Ai insistoi se këto masa duhet të jenë të tilla që të eliminojnë mundësinë e shfaqjes së rasteve në vende si Bogdanci, Vallandova apo zona të tjera.