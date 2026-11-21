Parlamenti i Shqipërisë ka mirëpritur të shtunën një forum rinor me pjesëmarrje nga të gjitha trevat shqiptare, i cili u përqendrua te identiteti kombëtar, atdhedashuria dhe bashkëpunimi midis brezave të rinj shqiptarë.
Në përfundim të këtij takimi, pjesëmarrësit miratuan një rezolutë të përbashkët, ku u zotuan për forcimin e lidhjeve dhe bashkëpunimit mes të rinjve shqiptarë nga çdo trevë.
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Gjatë një seance jo të zakonshme, sallat e Parlamentit u kthyen në një hapësirë dialogu për të rinjtë, të cilët diskutuan ide dhe perspektiva për të ardhmen e përbashkët.
Forumi “Foli Shqip”, i iniciuar nga Këshilli Kombëtar i Rinisë, u bë i mundur falë mbështetjes së Agjencisë Kombëtare të Rinisë dhe Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit, si dhe në bashkëpunim me Kuvendin e të Rinjve të Kosovës dhe tri universitete shqiptare në Maqedoninë e Veriut.
Qëllimi i aktivitetit ishte forcimi i dialogut mes të rinjve dhe institucioneve, duke hapur mundësi për ndarjen e përvojave, ideve dhe nismave që lidhen me mbrojtjen e identitetit kombëtar dhe me perspektivën e brezit të ri.
Vëmendje e posaçme iu dha rolit që luan rinia në ndërtimin e urave bashkëpunuese mes shqiptarëve përtej kufijve shtetërorë, si dhe nevojës për një angazhim më të madh institucional në mbështetje të nismave rinore.
Momenti qendror i forumit ishte miratimi i Rezolutës së përbashkët, përmes së cilës të rinjtë shprehën dëshirën që përkatësia kombëtare të mos kufizohet vetëm në deklarata simbolike, por të kthehet në veprime konkrete dhe bashkëpunim të vazhdueshëm.
Forumi u cilësua si një provë e rëndësisë së dialogut institucional me brezin e ri dhe e aftësisë së të rinjve për të forcuar lidhjet kulturore, arsimore dhe kombëtare.
Mesazhi qendror i takimit nënvizoi se bashkëpunimi mes të rinjve shqiptarë duhet të jetë një proces i pandërprerë, i mbështetur nga institucionet dhe i drejtuar drejt projekteve konkrete në shërbim të zhvillimit dhe të ardhmes së përbashkët.
Sesioni u drejtua nga ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Bledi Gonxhja, ndërsa i pranishëm ishte edhe ministri i Jashtëm, Ferit Hoxha.