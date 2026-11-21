I ftuar në emisionin “Kjo Javë” në News24, deputeti i Partisë Demokratike Edi Paloka ka komentuar akuzat e Elisa Spiropalit ndaj qeverisë, kryeministrit Edi Rama dhe Belinda Ballukut.
Gjatë fjalës së tij, Paloka përdori një batutë për situatën, duke thënë se Spiropali iu duk si një grua, burri i së cilës është larguar me dashnoren dhe që i drejtohet atij me fjalët “kthehu se do të të fal”.
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Deputeti demokrat u bëri thirrje gjithashtu përfaqësuesve të Partisë Socialiste që të flasin hapur për gjithçka që dinë mbi aferat e qeverisë.
Sipas Palokës, pavarësisht se hodhi akuza ndaj kryeministrit, Elisa Spiropali dukej sikur po i kërkonte Edi Ramës të braktiste Belindën dhe të rikthehej. Tani, vijoi ai, Rama po e fut në gropë dhe po e çon para dyerve të SPAK-ut; ndërsa ajo i lutej të kthehej, ai e dërgoi në SPAK. Paloka shtoi se represioni i Ramës ndaj njerëzve të tij vazhdon pandërprerë, sepse ai kërkon t’i mbajë të gjithë nën kontroll dhe i ftoi ata të ngrihen kundër këtij diktatori.