Në Bruksel, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Nezir Kraki, ka kërkuar që Kosova të mos mbetet pas në procesin e integrimit evropian dhe të trajtohet me të njëjtat standarde si vendet e tjera.
Gjatë sesionit të 38-të të Asamblesë Rajonale të Frankofonisë (APF), ku ai drejtonte delegacionin kosovar, Kraki vuri në qendër të diskutimit çështjen e rrugës evropiane të vendit dhe nevojën për njohjen e pavarësisë së tij.
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Ai u drejtoi një apel shteteve që ende nuk e kanë njohur Kosovën, duke nënvizuar se vendi e meriton vendin e tij në Evropë, veçanërisht nëse kontinenti synon të mbrojë vlerat dhe sigurinë e përbashkët.
Në fjalën e tij, Kraki ngriti pyetjen pse Evropa nuk po zbaton një standard të vetëm në procesin e integrimit dhe kërkoi që edhe Kosovës t’i aplikohen kriteret gjeopolitike të kontekstit evropian të sigurisë, duke theksuar se kërcënimet me të cilat përballet vendi janë të njëjta me ato të Ukrainës apo Moldavisë.
Në sesion ishte i pranishëm edhe Elio Di Ruppo, ish-kryeministër i Belgjikës dhe aktualisht eurodeputet. Sipas Krakit, Di Ruppo shprehu shpresën për një qasje të re nga pushteti i ri në Serbi, pasi marrëdhënia me Beogradin po e pengon integrimin e Kosovës.
Lidhur me mos-njohjet, Di Ruppo tha se secili vend ka problemet e veta të brendshme dhe se ai nuk ishte në pozitë t’u tregonte atyre se çfarë të bëjnë. Kraki e cilësoi këtë qëndrim si “fiks evropian”, domethënë shtyrje kohe pa guxim për të zgjidhur probleme reale.
Asambleja Parlamentare e Frankofonisë (APF) u themelua në vitin 1967 dhe sot përfshin 100 delegacione nga parlamente kombëtare e rajonale. Kosova është anëtare e asociuar në këtë organizëm që nga viti 2022.