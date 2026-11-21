Një gol vërtet i pazakontë ka ardhur nga Gabriel Kulla në radhët e Sassuolo U-20. Talenti 18-vjeçar i Kombëtares shqiptare goditi nga mesi i fushës dhe e dërgoi topin në rrjetë, një realizim që meriton vlerësimin maksimal.
Kulla luajti rol kryesor në fitoren e pastër 3-0 që skuadra e tij arriti në transfertë ndaj Comos, duke shënuar dy gola me peshë për këtë sukses.
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Sulmuesi i Shqipërisë po konfirmon se është një golashënues i aftë. Në dy takimet e fundit me Kombëtaren U-19, ai ishte protagonist absolut, pasi shënoi tre herë kundër Armenisë dhe Qipros.