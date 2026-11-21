Kryeministri Hristijan Mickoski ka deklaruar se bota po përballet me krizën më të madhe energjetike të regjistruar ndonjëherë, teksa shprehu shqetësimin se zhvillimet globale po e çojnë njerëzimin në heshtje drejt një lufte të tretë botërore.
Sipas tij, ndikimi më i madh pritet të ndihet në Evropë, veçanërisht te energjia elektrike dhe karburantet; si sinjal të kësaj gjendjeje, Mickoski përmendi çmimin e gazit në bursat ndërkombëtare. Ai gjithashtu paralajmëroi një dimër jashtëzakonisht të vështirë, sidomos për Evropën, fillimisht për energjinë elektrike dhe më pas për karburantin dizel dhe benzinën pa plumb, duke theksuar se çmimet do të mbeten të larta, pasi gazi në bursa sot është trefish më i shtrenjtë se çmimi që kishte në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
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