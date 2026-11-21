Paris Saint-Germain u përball me një zhvillim shqetësues gjatë ndeshjes së transfertës kundër Nice, teksa anësori sulmues Desire Doue u detyrua të linte lojën për shkak të një dëmtimi që duket i rëndë.
Ngjarja ndodhi në momentet e fundit të pjesës së parë, pas një përplasjeje me mbrojtësin e Nice, Melvin Diop.
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Doue ra në terren duke bërtitur nga dhembjet dhe nuk mund të dilte me forcat e veta, ndaj u desh ndihma e ekipit mjekësor që e transportoi me barrelë.
Reagimi i lojtarit francez e bëri situatën edhe më alarmante.
Gjatë daljes nga fusha, Doue nuk i përmbajti dot lotët, çka tregon se dëmtimi mund të jetë serioz.
Në vend të tij hyri Ferran Torres, ndërsa klubi parisien tani është në pritje të ekzaminimeve mjekësore për të vlerësuar shkallën e dëmtimit dhe kohën e nevojshme të rikuperimit.
Deri tani nuk ka asnjë diagnozë zyrtare dhe as një datë të konfirmuar për kthimin e tij.
Testet e mëtejshme do të tregojnë se sa kohë do të mbetet PSG-ja pa një nga lojtarët e saj kryesorë në repartin ofensiv.