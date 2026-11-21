Paris Saint-Germain ka arritur një fitore 3-2 në transfertë ndaj Nice-s, në ndeshjen e javës së 11-të të kampionatit francez, duke ruajtur kështu vendin e parë në renditjen e Ligue 1.
Ekipi i drejtuar nga Luis Enrique e nisi takimin në pozitë të vështirë, pasi vendasit kaluan në avantazh që në minutën e tetë. Mohamed Amoura shfrytëzoi një pasim që depërtoi në mbrojtjen parisiene dhe e çoi topin në rrjetë për 1-0.
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Reagimi i PSG-së erdhi shpejt dhe në minutën e 30-të fituan një penallti pas rishikimit nga VAR-i, për shkak të prekjes së topit me dorë nga Xavier Mandza. Senny Mayulu u tregua i saktë nga pika e bardhë dhe barazoi shifrat në 1-1.
Vetëm një minutë më vonë, parisienët përmbysën rezultatin. Achraf Hakimi dërgoi një top të saktë në zonë, ndërsa Desire Doue e kishte të thjeshtë ta dërgonte në rrjetë për 2-1.
Megjithatë, pjesa e parë u mbyll me shqetësim të madh për PSG-në. Në minutën e 44-të, Doue u dëmtua pas një dueli me Melvin Diop dhe u detyrua të largohej nga fusha me barrelë, në lot. Në vend të tij hyri Ferran Torres.
Në pjesën e dytë, PSG-ja vijoi të kërkonte golin e tretë. Hakimi pati një rast të mirë në minutën e 61-të, pas një pasimi nga Ferran Torres, por gjuajtja e tij përfundoi ngushtë jashtë portës.
Goli që siguroi fitoren erdhi në minutën e 85-të. Ousmane Dembele shërbeu bukur për Ferran Torresin, i cili tregoi qetësi brenda zonës dhe shënoi për rezultatin 3-1.
Deri në fund të ndeshjes, Nice arriti të shënojë edhe golin e dytë përmes Ali Abdi për 3-2, por nuk mundën ta shmangnin humbjen.