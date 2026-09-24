Takimi mes Bekim Salit dhe Albin Kurtit në Nju Jork: Maqedonia e Veriut dhe Kosova – dy fqinjë me lidhje të ngushta

Në Nju Jork u zhvillua një takim dypalësh ku morën pjesë zëvendëskryeministri i parë dhe ministri i Çështjeve Evropiane, Bekim Sali, i shoqëruar nga kryeministri Hristijan Mickoski, dhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti.

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Sali vuri në dukje marrëdhëniet e afërta fqinjësore mes Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës, duke përmendur lidhjet e forta ndërmjet qytetarëve të të dy vendeve. Ai shtoi se bashkëpunimi i rregullt institucional dhe komunikimi kanë një rol kyç për zhvillimin e përbashkët dhe për stabilitetin rajonal.

Gjatë bisedimeve u diskutuan marrëdhëniet bilaterale dhe u eksploruan mundësi për të forcuar më tej bashkëpunimin midis dy shteteve.

Sali theksoi angazhimin e vazhdueshëm për të konsoliduar fqinjësinë e mirë dhe për të gjeneruar më shumë mundësi për popullatat e Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës.


Shtuar 24.09.2026 21:39

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