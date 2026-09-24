Zëvendëskryeministri Sali takohet me kryeministrin kroat Plenković gjatë qëndrimit në Nju Jork

Në kuadër të vizitës në Shtetet e Bashkuara, zëvendëskryeministri i parë dhe ministri për Çështje Evropiane, Bekim Sali, i shoqëruar nga kryeministri Hristijan Mickoski, realizoi një takim dypalësh me kreun e qeverisë kroate, Andrej Plenković. Bisedimet u zhvilluan në ambientet e selisë së Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Nju Jork.

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Gjatë bashkëbisedimit, Sali theksoi rëndësinë e Kroacisë si një aleate dhe partnere kyçe për Maqedoninë e Veriut. Sipas tij, themelet e raporteve dypalëshe përbëhen nga një komunikim i pandërprerë, respekti reciprok dhe synimi i përbashkët për një rajon më të qëndrueshëm dhe të integruar.

Palët shkëmbyen mendime mbi avancimin e bashkëpunimit bilateral dhe zhvillimet më të fundit rajonale. Në këtë kontekst, zëvendëskryeministri Sali çmoi përpjekjet për t’i dhënë thelb dhe projekte konkrete marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve.


Shtuar 24.09.2026 21:39

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