Arta Bilalli Zendeli: Rikthimi i Izet Mexhitit në BDI nuk është fantazi

Arta Bilalli Zendeli, nënkryetare e Bashkimit Demokratik për Integrim, ka sugjeruar se një rikthim i mundshëm i Izet Mexhitit në radhët e partisë mbetet një skenar i hapur. Gjatë një interviste në emisionin “Debat” në Shenja, ajo nënvizoi se BDI-ja nuk i mbyll dyert ndaj bashkëpunimeve që synojnë fuqizimin e pozitës së shqiptarëve.
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E pyetur nëse zërat për një afrim të mundshëm janë më shumë një iluzion apo diçka konkrete, Bilalli Zendeli nuk pranoi ta etiketojë situatën, duke evokuar thirrjet e liderit Ali Ahmeti për unitet dhe bashkërendim të faktorit shqiptar.
Ajo theksoi se si Fronti Evropian ashtu edhe AKI kanë ofruar prova të qarta për domosdoshmërinë e një bashkëpunimi të tillë, por shtoi se “mbetet për t’u parë” nëse këto sinjale do të materializohen në hapa të prekshëm.
Duke iu referuar pyetjes nëse ka hapësirë brenda partisë për ish-anëtarët që janë distancuar, ajo sqaroi se BDI-ja nuk ka një qasje përjashtuese ndaj aleancave që kontribuojnë në zbatimin e të drejtave që dalin nga Marrëveshja e Ohrit dhe në avancimin e mëtejshëm të tyre.
“BDI-ja i ka bërë thirrje vazhdimisht palëve kundërshtare për t’u bashkuar dhe bashkëpunuar, dhe Fronti Evropian, AKI, e kanë argumentuar më së miri këtë nevojë. Kësaj i shtohen edhe deklaratat publike të kryetarit Ali Ahmeti. Megjithatë, zhvillimet konkrete mbeten për t’u parë,” përfundoi Bilalli Zendeli.