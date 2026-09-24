Trendafilov: Me rrogat aktuale, punëtorët në Maqedoninë e Veriut thjesht mbijetojnë

Sllobodan Trendafilov, në krye të Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë, theksoi në Tv Shenja se niveli i pagave në Maqedoninë e Veriut është tejet i ulët, aq sa as punëtorët që vijnë nga shtete të treta nuk po gjejnë arsye për të qëndruar.
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Ai zbuloi se gjatë vitit të shkuar, palët kishin rënë dakord për një pagë minimale prej 500 eurosh, por ky propozim u kundërshtua nga ana e Qeverisë.
“Kërkesa e punëtorëve ishte që paga minimale të arrinte të paktën 30 mijë denarë, jo si një shifër e rastësishme, por e mbështetur në statistikat zyrtare. Të dhënat e Entit Shtetëror tregonin se duke rritur pagën minimale, ushtrohet trysni mbi të gjitha pagat e tjera. Ne i vumë faktet në tryezë dhe kërkuam dialog e negociata për të parë mundësitë dhe për të ndërtuar një metodologji që do të sillte rritje jo vetëm të minimales, por edhe të rrogave të tjera. Megjithatë, ata qëndruan plotësisht të pandjeshëm ndaj zërit të punëtorëve,” shpjegoi Trendafilov.
Duke prekur temën e shportës minimale të konsumatorit, e cila rritet vazhdimisht çdo muaj, ai nënvizoi se pjesa dërrmuese e buxhetit familjar shkon për ushqim, duke e bërë të pamundur sigurimin e nevojave elementare.
“Kjo nënkupton se ne punojmë vetëm për të ngrënë. Me fjalë popullore, shkojmë në punë pa pasur mundësi as për një burek e jogurt, në mënyrë që të çojmë para në shtëpi për ushqimin e familjes. Duke marrë parasysh se vlera e shpenzimeve për ushqim dhe pije është pothuajse e njëjtë me pagën minimale, një familje me katër anëtarë ka nevojë për rreth 25 mijë denarë vetëm për të blerë 63 produktet më bazike ushqimore,” shtoi ai.
Trendafilov përmbylli deklaratën duke theksuar se me këto rroga, një punëtor në Maqedoni nuk arrin të jetojë me dinjitet, por thjesht lufton për mbijetesë.