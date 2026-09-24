Deputetja Llukarevska i bën thirrje ministrit Serafimovski: Të dalë në dritë raporti mbi “skandalin e qumështit”, qytetarët presin transparencë

Në seancën parlamentare të djeshme, deputetja e LSDM-së, Sanja Llukarevska, iu drejtua me këmbëngulje ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ujërave, Borçe Serafimovski, duke kërkuar llogari për mungesën e publikimit të raportit që lidhet me atë që tashmë njihet si “skandali i qumështit”.
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Llukarevska vuri në dukje se prej muajsh, publikut i është mohuar informacioni mbi gjetjet e kontrolleve të ushqimeve, ndonëse janë zbuluar mospërputhje të rënda midis asaj që shpallet në etiketa dhe cilësisë faktike të disa artikujve me bazë qumështi dhe mishi. Sipas saj, transparenca dhe marrja e përgjegjësisë kanë munguar sistematikisht.
E pyeti ministrin se cilat janë shkaqet e zvarritjes dhe kur do të marrin fund pritjet e konsumatorëve për të ditur nëse produktet që blejnë përmbushin standardet e sigurisë dhe ato të deklaruara. “E mbani mend ‘skandalin e qumështit’ kur realiteti i produkteve nuk përputhej fare me premtimet në ambalazh? U ngrit një debat i gjerë shoqëror,” tha ajo.
Deputetja rikujtoi se janë marrë 91 mostra nga qumështi, nënproduktet e tij dhe mishi i thatë, me origjinë vendase dhe nga importi, për të verifikuar saktësinë e deklaratave. Rezultatet treguan shifra alarmante: disa produkte që supozohej të kishin 20% yndyrë qumështi, përmbanin vetëm 1%, ndërsa ishin të mbushura me sasi të konsiderueshme vaji palme.
Drejtori i Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari (AHV), Oliver Milanov, kishte deklaruar për mediat se institucioni heziton të publikojë emrat e kompanive që kanë kryer këto shkelje, për shkak të rrezikut të padive dhe implikimeve të tjera gjyqësore. Më 4 qershor, Milanov premtoi se lista do të bëhej publike brenda javës vijuese dhe se analizat e përpunimeve të mishit do të ishin gati nga e hëna. “Qershori ka ikur tashmë, ministër,” theksoi Llukarevska me ironi.
Në mbyllje të fjalës së saj, ajo theksoi se pa këtë raport mbetet plotësisht e paqartë nëse ushqimet me standarde të dobëta janë ende në tavolinat tona dhe çfarë rreziqesh afatgjata mund të sjellin për shëndetin publik.