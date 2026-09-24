Janevska: Brenda dy vitesh, arsimi mori 70 milionë euro investime

Infrastruktura e shëndoshë shkollore është një nga shtyllat themelore të një arsimi cilësor. Kjo nënkupton ndërtesa të përshtatshme me kabinete të pajisura, mundësi për përdorimin e teknologjisë informative dhe internetit të sigurt, si dhe mjedise që lehtësojnë integrimin e nxënësve me aftësi të kufizuara. Pikërisht kjo përbën përparësinë kryesore të Qeverisë në detyrë dhe Ministrisë së Arsimit, të cilat në harkun kohor të dy viteve kanë kanalizuar 70 milionë euro në më shumë se 90 iniciativa infrastrukturore.
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Deklarata u bë gjatë seancës parlamentare nga ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, teksa i përgjigjej një interpelance mbi masat e marra për avancimin e infrastrukturës arsimore në Maqedoni gjatë qeverisjes së tanishme.
Ministrja saktësoi se nga buxheti i ministrisë janë dedikuar 35 milionë euro për ngritjen e 7 godinave të reja shkollore, 4 palestrave sportive, si dhe për rimodelimin e 30 objekteve ekzistuese shkollore e sportive. Po ashtu, u përfundua rikonstruksioni i dy konvikteve të studentëve dhe u zhbllokuan punimet për FINKI dhe FFK, projekte që ishin ndërprerë në mënyrë të pajustifikuar. Ajo shtoi se, në mënyrë plotësuese, Qeveria shpërndau komunave 35 milionë euro shtesë përmes dy thirrjeve për investime kapitale, duke mbështetur realizimin e 55 projekteve.
Janevska rikujtoi gjithashtu se për të zbatuar mësimin me një turn, po shtohen kapacitetet në 14 shkolla të komunave Qendër, Karposh, Aerodrom, Gjorçe, Butel, Gazi Babë, Kisella Vodë, Ilinden dhe Gradsko, teksa 15 projekte të reja do të hyjnë në fazë zbatimi gradualisht gjatë muajve në vijim.
Ne do të vazhdojmë me ndërtimin e 30 sallave të reja të edukimit fizik dhe do të kryejmë renovimin e konvikteve të mbetura shtetërore, si edhe të gjashtë shkollave me qendra burimore. Fondet janë tashmë të siguruara, bëri të ditur ministrja. Ajo nënvizoi se bilanci i arritur në dy vite i kësaj Qeverie krahasohet pa vështirësi me pasivitetin e atyre që qeverisën shtatë vitet e kaluara, si dhe me ata që ndonëse nuk kanë drejtuar kurrë institucione, kanë qenë përherë ndër kritikët më të ashpër.