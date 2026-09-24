Analiza e Hodait: Transporti për studentët në Maqedoni, 2-3 herë më i kushtueshëm se në Gjermani

Përfaqësuesi i Forumit për Ndryshime në Arsim, Blendi Hodai, ka publikuar një analizë krahasuese mbi shpenzimet e udhëtimit që përballojnë studentët në Maqedoninë e Veriut përballë kolegëve të tyre në shtete të tjera europiane.
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Sipas gjetjeve të tij, diferenca është e theksuar: një i ri në këtë shtet ballkanik detyrohet të paguajë dyfishin apo trefishin e kostos për të mbërritur në auditoret e universiteteve, në raport me Gjermaninë apo Slloveninë.
Hodai saktëson shifrat konkrete të kësaj pabarazie. Në Gjermani, një student shpenzon rreth 38 euro në muaj dhe përfiton të drejtën e lëvizjes me transport rajonal në të gjithë territorin e vendit.
Ndërkohë, në Slloveni, tarifa për linjat ndërqytetëse lëviz midis 25 dhe 55 eurove, duke qenë se pjesa dërrmuese e shumës subvencionohet direkt nga buxheti shtetëror.
Kontrasti bëhet edhe më i dukshëm kur analizohet rasti i Maqedonisë së Veriut. Një student që jeton në Tetovë dhe ndjek mësimet në Shkup përballon një kosto mujore që i kalon 105 eurot. Për ata që vijnë nga Kumanova, shpenzimet sillen rreth 100 euro, kurse për studentët nga Gostivari, fatura mujore e transportit arrin afërsisht në 130 euro.
Duke përmbledhur situatën, analiza nënvizon paradoksin ekonomik: në një vend ku niveli i pagave qëndron disa herë nën atë të Gjermanisë apo Sllovenisë, studentët janë të shtrënguar të shpenzojnë shumëfish më tepër nga xhepi i tyre thjesht për të ndjekur procesin mësimor.
Rikujtojmë se presioni mbi buxhetet e të rinjve dhe punëtorëve që udhëtojnë drejt kryeqytetit u thellua më tej muajin e kaluar, kur çmimet e biletave shënuan një tjetër rritje. /Telegrafi/