Pohimi “Maqedonia 73 vjet, shqiptarët 3000 vjet” rindez përplasjet mbi të kaluarën

Një pohim i Bojana Stefanovskës nga vitet e kaluara po qarkullon sërish fuqishëm në platformat sociale, duke risjellë në qendër të vëmendjes debatin e ndezur rreth historisë së Maqedonisë, formimit të shtetit të saj dhe rrënjëve të shqiptarëve në Gadishullin Ballkanik, raporton INA.
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Në deklaratën që po bën xhiron e internetit, Stefanovska vendosi përballë njëra-tjetrës historinë institucionale të Maqedonisë dhe atë të kombit shqiptar, duke nënvizuar se Maqedonia si republikë brenda ish-Jugosllavisë është e lidhur ngushtë me epokën e Titos, teksa shqiptarët zotërojnë një të kaluar shumë më të lashtë.
Sipas fjalëve që i atribuohen Stefanovskës: “Maqedonia u themelua nga Tito në vitin 1945, pra ka 73 vjet histori, dhe prej këtyre, vetëm 27 vjet ekzistencë si shtet. Shqiptarët kanë një shtet me 106 vjet histori dhe 3000 vjet histori kombëtare, njësoj si helenët.”
Këto pohime kanë gjallëruar bisedat mbi të shkuarën dhe shtetformimin e Maqedonisë, si dhe mbi origjinën dhe vijimësinë historike të popullit shqiptar në rajon.
Nga këndvështrimi historik, Maqedonia mori formë si njësi federale jugosllave gjatë viteve të Luftës së Dytë Botërore, me procesin institucional të ankoruar në Kuvendin e ASNOM-it të vitit 1944. Rrugëtimi i saj si vend i pavarur nisi në vitin 1991, pasi u mbajt referendumi i 8 shtatorit.
Nga ana tjetër, shteti modern shqiptar e ka zanafillën e vet tek Shpallja e Pavarësisë më 28 nëntor të vitit 1912.
Lidhur me referencën për “3000 vite histori shqiptare”, ajo i takon një diskutimi më të gjerë në fushën e historiografisë mbi prejardhjen dhe praninë e pandërprerë të shqiptarëve në Ballkan. Kjo shifër simbolike nuk duhet të përzihet me vjetërsinë e shtetit shqiptar, pavarësia e të cilit u shpall në 1912-ën.
Qarkullimi i pandalshëm i deklaratës së Bojana Stefanovskës në rrjete sociale po e mban të gjallë debatin e ndjeshëm mbi historinë, identitetin kombëtar dhe shtetformimin e popujve ballkanikë.