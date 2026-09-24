Petrovska: Për dy vite diskutuam brenda LSDM-së, propozimet dhe zgjidhjet u lanë pas dore

Slavjanka Petrovska, deputete në radhët e LSDM-së dhe ish-ministre e Mbrojtjes, ka sqaruar sot arsyet që e shtynë pakënaqësinë brenda partisë të dalë në dritë publike. Ajo foli gjatë një konference për shtyp të organizatorëve të platformës „Biseda për të ardhmen në 12:05“.
Të lidhura
None found
Sipas saj, përpara se platforma të aktivizohej publikisht, për gati dy vjet janë mbajtur diskutime të brendshme në LSDM, ku ka qenë i përfshirë edhe kryetari i partisë, Venko Filipçe.
Petrovska theksoi se këto biseda nuk sollën rezultate të prekshme dhe se një pjesë e reformave thelbësore në sistem nuk gjetën zbatim.
“Për një kohë të gjatë unë fola në mënyrë të brendshme, zhvillova disa takime me kryetarin e partisë dhe ato përfundonin ose me heshtje, ose me një miratim që më pas nuk pasohej me veprime. Kjo është arsyeja që pas dy vitesh vendosëm të dalim hapur”, u shpreh Petrovska.
Në fjalën e saj, ajo zbuloi gjithashtu se nga udhëheqja aktuale e LSDM-së i ishin ofruar pozita për t’iu bashkuar strukturës drejtuese, por ajo nuk i kishte pranuar termat mbi të cilat ishin paraqitur këto propozime.
“Mora oferta jo dinjitoze nga udhëheqësia për t’u bërë pjesë e saj, me kushtin që të fshihja gjëra nën tapet. Nuk rashë dakord”, deklaroi ajo.
Në përfundim, Petrovska theksoi se personat e angazhuar në këtë platformë nuk përbëjnë problemin e LSDM-së, por përkundrazi, mund të jenë pjesë e zgjidhjes për situatën në të cilën gjendet partia.