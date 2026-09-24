Vlogeri nga Kazakistani habitet me Prishtinën: “Ndjehem sikur jam në BE

I riu Raiymbek, një udhëtar nga Kazakistani që po kryen një turne botëror, ka shprehur habi nga pamja bashkëkohore e Prishtinës, duke theksuar se kryeqyteti i Kosovës i ngjan një qyteti të Bashkimit Evropian për nga infrastruktura dhe prezenca e markave ndërkombëtare.

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Arsyeja e ndalesës së tij ishte fare praktike: ai kishte humbur kufjet në një autobus gjatë qëndrimit në Shkup dhe kishte planifikuar një vizitë të shpejtë në Prishtinë për të blerë të reja. Megjithatë, ajo që pa e tejkaloi çdo pritshmëri.

Teksa xhironte rrugët dhe ambientet e qendrës tregtare Albi Mall, në një video të publikuar në Instagram, ai u shpreh i mahnitur: “Prishtina më duket shumë EU. Shumë EU.”

Ai vijoi të shpjegonte kontrastin me vendet e tjera të rajonit. “Ka kaq shumë marka ndërkombëtare. Nuk është si pjesa tjetër e Ballkanit, jo si Shqipëria, jo si Maqedonia e Veriut. Këtu e ndjen sikur po i afrohesh BE-së,” vëzhgoi ai, duke vënë në dukje zinxhirë të njohur perëndimorë si H&M, Burger King, KFC dhe kinemanë IMAX.

Për Raiymbek-un, atmosfera e qytetit përcillte një ndjesi të fuqishme evropiane dhe kozmopolite, shumë më ndryshe nga ajo që kishte hasur në shtetet fqinje.

Përtej pamjes moderne, vlogeri kazak përfshiu në video edhe një xhami vendase, duke kujtuar se rreth 90 për qind e popullsisë së Kosovës është myslimane, një detaj që i shtoi thellësi përshkrimit të tij kulturor.

Videoja, e xhiruar me një stil të çiltër dhe të drejtpërdrejtë, ka tërhequr vëmendjen e udhëtarëve dhe ndjekësve nga rajoni, të cilët e shohin Prishtinën si një destinacion që po transformohet me ritme të shpejta dhe po përqafon standardet evropiane.

Ajo që nisi si një ndalesë e thjeshtë për kufje, u kthye në një zbulim të papritur për të. Sipas tij, qyteti “po bëhet gati për shtëpi”, një frazë që u interpretua si një sinjal premtues për rrugën e Kosovës drejt integrimit evropian.


Shtuar 24.09.2026 21:31

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