Kurti kërkon që Radoiçiq dhe grupi terrorist të përballen me gjyqësorin në Kosovë

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, deklaroi se sulmi i 24 shtatorit 2023 në Banjskë përbënte një tentativë të Serbisë për të minuar pavarësinë dhe tërësinë territoriale të vendit.
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Gjatë ceremonisë përkujtimore për rreshterin e Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, i cili humbi jetën në atë datë gjatë një sulmi nga një formacion paramilitar serb, kreu i ekzekutivit theksoi se për vite të tëra, rajoni verior ishte cilësuar si një hapësirë jashtë kontrollit dhe epiqendër e krimit të organizuar.
Kurti: Serbia e kuptoi se tashmë është eliminuar prania e strukturave të saj brenda territorit të Republikës së Kosovës
“Për një kohë të gjatë dhe në mënyrë të vazhdueshme, veriu i Kosovës është parë si një pikë destabilizimi, një territor i lënë në harresë, një zonë pa kontroll ku lulëzonte kriminaliteti, strukturat ilegale dhe bandat. Peizazhi malor dhe terreni i thyer ishin kthyer në shtigje të hapura për trafik armësh e mallrash, veprimtari të jashtëligjshme e lëvizje të pandërprera të elementëve kriminalë. Kishte një miratim të heshtur që në veri të Kosovës mund të veprohej dhe të nxirrej fitim jashtë çdo logjike ligjore dhe rendi demokratik. Kjo gjendje e patolerueshme dhe shqetësuese kërkonte një transformim të pashmangshëm. Kalimi nga kjo anomali në normalitet, hasi në një rezistencë të organizuar nga grupe kriminale të drejtuara dhe të orkestruara nga Beogradi zyrtar. Serbia dështoi në përpjekjet e saj të shumta për të mbajtur ndikimin e fuqishëm në veriun e shtetit tonë. Nuk patën sukses as bllokadat e rrugëve, as agresionet e vazhdueshme kundër institucioneve tona dhe KFOR-it, as largimet e programuara kolektive, as frikësimet me avionët MIG dhe trupat ushtarake të dislokuara pranë kufirit, me pika të avancuara ushtarake e të xhandarmërisë dhe me një shkallë të lartë gatishmërie për ofensivë. Serbia u ndërgjegjësua se tani e ka humbur kontrollin dhe se prania dhe kapaciteti i mekanizmave të saj brenda kufijve të Republikës së Kosovës janë asgjësuar”, u shpreh ai.
Kurti e lidhi drejtpërdrejt këtë situatë me agresionin e 24 shtatorit 2023 në Banjskë, të cilin e përshkroi si një operacion paramilitar të sponsorizuar, të financuar, të stërvitur dhe të urdhëruar nga ana e Serbisë.
Kurti: Synuan të imitojnë përsëri një tjetër metodë hibride të Rusisë: aneksimin e territorit
“Në këtë kontekst të ri, ata synuan të riprodhonin një tjetër taktikë hibride të Rusisë: aneksimin e tokave. Ofensiva paramilitare e 24 shtatorit në Banjskë, tre vjet më parë, u krye nga një celulë terroriste e mbështetur e financuar, e stërvitur dhe e komanduar nga shteti serb, nën drejtimin e Millan Radoiçiqit. Të veshur me uniforma luftarake dhe të armatosur me armatim të Forcave të Armatosura Serbe, atë mëngjes, ata ndeshën një patrullë të Policisë së Kosovës dhe i sulmuan anëtarët e saj. Duke shpërthyer një minë të telekomanduar, terroristët serbë i morën jetën Rreshterit Afrim Bunjaku dhe plagosën policin Alban Rashiti”, theksoi Kurti.
Ai vuri në dukje se, edhe pas tre vjetësh nga ngjarja, organizatori kryesor Millan Radoiçiq dhe anëtarët e tjerë të grupit vazhdojnë të qëndrojnë të strehuar në Serbi dhe këmbënguli që ata duhet të dalin para organeve të drejtësisë në Kosovë.
Kurti: Millan Radoiçiq dhe pjesëtarët e tjerë të grupit terrorist paramilitar duhet të përballen me drejtësinë në Kosovë
“Tri vjet pas sulmit të Banjskës, Millan Radoiçiq dhe pjesëtarët e tjerë të formacionit terrorist paramilitar, vijojnë të mbrohen nga presidenti i Serbisë, i cili u siguron strehë dhe shërbime. Ata duhet të përgjigjen para ligjit në Kosovë dhe të gjykohen për këtë agresion të përmasave ushtarake kundër shtetit tonë dhe për vrasjen e Afrim Bunjakut. Ne nuk do të reshtim së kërkuari drejtësi. Afrimi, heroi ynë, u përball me terroristët e këtij sulmi shtetëror dhe kriminal. Ai dha jetën në mbrojtje të vendit dhe paqes. Sakrifica e tij në krye të detyrës e bën atë një simbol të mbrojtjes së pavarësisë kombëtare, tërësisë territoriale, rendit publik dhe sundimit të ligjit. Në saje të flijimit dhe trimërisë së Afrim Bunjakut, rruga e drejtë e shtrirjes së autoritetit shtetëror në 17% të territorit tonë nuk u bllokua. Pas asgjësimit të sulmit të grupit paramilitar serb, nisi për herë të parë veprimtaria e plotë e shtetit dhe e krejt institucioneve të tij në veri të vendit. Më pas erdhën arritje dhe fitore të shumta në këtë periudhë trevjeçare, në shërbim të ligjshmërisë dhe sigurisë për të gjithë qytetarët pa përjashtim”, u shpreh ai.