Sveçla: Serbia përdori terrorin për të synuar aneksimin e 17 për qind të territorit të Kosovës

Ministri i Brendshëm Xhelal Sveçla deklaroi se ofensiva e 24 shtatorit 2023 në Banjskë ishte goditja më e rëndë kundër Kosovës pas çlirimit, duke e përshkruar si një operacion të mirëmenduar e të përkrahur nga Serbia.
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Këto komente Sveçla i shprehu gjatë një ceremonie përkujtimore për rreshterin e Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, i cili humbi jetën në konfrontimin me formacionin paramilitar serb në Banjskë.
“Sot e tre vjet më parë, shteti ynë u ndesh me agresionin më të gjerë që prej çlirimit. Një agresion i projektuar dhe i mbështetur nga aparati shtetëror i Serbisë dhe i ekzekutuar nga bandat e saj paramilitare,” u shpreh ministri.
Ai shtoi se që në orët e hershme të asaj dite, Banjska u kthye në një teatër përplasjeje mes dy synimeve diametralisht të kundërta. “Serbia, nëpërmjet akteve terroriste, orvatej të aneksonte 17 për qind të hapësirës së Republikës së Kosovës. Nga ana tjetër, efektivët e Policisë sonë mbanin mbi supe detyrimin e vetëm për të ruajtur qytetarët, pavarësinë dhe tërësinë territoriale të Republikës, secili prej tyre i ndërgjegjshëm se kjo mund t’iu merrte edhe jetën,” theksoi Sveçla.
Duke evokuar figurën e rreshterit Afrim Bunjaku, ministri nënvizoi se ai rezistoi deri në çastet e fundit të ekzistencës së tij dhe se tani shërben si orientim për gjithë trupat e Policisë së Kosovës.
“Heroi Afrim Bunjaku qëndroi në ballë të luftës deri në frymën e fundit duke i shërbyer atdheut. Atë ditë ai udhëhoqi kolegët e tij dhe që prej atëherë mbetet busulla e tyre morale,” vijoi Sveçla. “Qëndresa e tij dhe e tërë Policisë së Kosovës bëri të mundur zbardhjen e plotë të komplotit të hollësishëm që Serbia kishte thurur kundër vendit tonë. Kjo nuk qe një rënie e zakonshme, prandaj është heroike. Afrimi mbrojti shokët, popullin dhe paprekshmërinë tokësore të Republikës. Shteti ruajti tërësinë e vet falë punës së kualifikuar, trimërisë dhe angazhimit të pjesëtarëve të policisë, të cilët edhe pas humbjes së bashkëluftëtarit, mbetën të patundur në krye të detyrës. Ata u frymëzuan nga modeli i Afrimit dhe dëshmorëve para tij, si dhe nga përgjegjësia për të mbrojtur shtetin. Në ato kushte tejet sfiduese, qetësia, vetëkontrolli dhe profesionalizmi i tyre treguan fuqinë e një institucioni që, edhe përballë rënies së njërit prej anëtarëve, vijoi pa u lëkundur misionin dhe mbrojtjen e Republikës,” përfundoi ministri.