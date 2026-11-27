Gjatë seancës së sotme në Gjykatën Kushtetuese u mor vendimi për shfuqizimin e Marrëveshjes Kolektive të sektorit të Kulturës, si dhe të nenit 78-lj të Ligjit për Kulturën. Pas këtij zhvillimi, përfaqësuesit e Sindikatës së Kulturës reaguan ashpër, duke i cilësuar gjyqtarët si “ekzekutues” dhe duke shpallur një periudhë zie që do të zgjasë shtatë ditë.
Vendimi i gjykatës pritet të fillojë të zbatohet nga data 1 prill 2027. Sipas shpjegimeve të dhëna nga gjykata, ky hark kohor iu është lënë palëve të përfshira në dialogun social, në mënyrë që ato të hartojnë një marrëveshje të re kolektive, e cila do të jetë ligjërisht e qëndrueshme për të gjithë punonjësit në fushën e kulturës.
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Arsyetimi i gjyqtarëve kushtetues bazohet në faktin se si marrëveshja kolektive ashtu edhe ligji nuk ofrojnë një metodologji të qartë për llogaritjen e pagave. Sipas tyre, kjo metodologji duhet të përcaktohet fillimisht në ligj dhe më pas të zbërthehet në detaje brenda marrëveshjes kolektive.
“Shumica e gjyqtarëve menduan se ishte e nevojshme të shtyhej efekti ligjor i vendimit tonë, pasi jemi të vetëdijshëm për pasojat që do të vinin nëse do të vendosnim menjëherë dhe do ta botonim aktin në Gazetën Zyrtare. Në këtë mënyrë po i japim një afat prej gati pesë muajsh palëve të interesuara, përfshirë Ministrinë e Kulturës dhe sindikatat, që të ulen dhe të hartojnë një marrëveshje të re, duke pasur parasysh edhe qëndrimet ligjore të vendimit tonë”, deklaroi kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Darko Kostadinovski, gjatë konferencës për media të mbajtur pasdite.