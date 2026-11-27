Të dhënat e publikuara nga Enti Shtetëror i Statistikave (ESHS) tregojnë se zhvillimet demografike në Maqedoni vijojnë të jenë negative. Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2026 u regjistruan 4.160 lindje të gjalla dhe 4.807 vdekje.
Rritja natyrore rezultoi negative me 647 persona, pasi numri i vdekjeve ishte më i lartë se ai i të porsalindurve.
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Në krahasim me tremujorin e tretë të vitit 2025, lindjet pësuan një rënie prej 4.8 përqindësh, ndërsa vdekjet u shtuan me 0.1 përqind.
Mes 4.807 personave që humbën jetën gjatë periudhës korrik-shtator të këtij viti, 19 ishin foshnje.
Ndërkohë, statistikat evidentojnë një rritje të vogël të martesave. Në tremujorin e tretë të vitit 2026 u regjistruan 3.524 martesa, ose 0.5 përqind më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit 2025.
Gjatë së njëjtës periudhë u shënuan gjithashtu 397 divorce.
Shifrat e ESHS-së konfirmojnë se Maqedonia vijon të përballet me një sfidë demografike, pasi numri i vdekjeve mbetet mbi atë të lindjeve.