Kompania norvegjeze e fluturimeve me kosto të ulët, Norse Atlantic Airways, ka nisur procedurat e falimentimit pasi nuk mundi të përballonte vështirësitë e thella financiare të shkaktuara nga shtrenjtimi i karburantit dhe rritja e kostove operative.
Njoftimi erdhi vetëm disa orë pasi kompanitë që i kishin dhënë avionët me qira vendosën të ndërpresin marrëveshjet me linjën ajrore.
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Sipas bordit drejtues, vendimi u mor pas përpjekjeve të vazhdueshme për të gjetur një zgjidhje financiare dhe për të shmangur ndalimin e aktivitetit të kompanisë.
“Bordi i drejtorëve të Norse Atlantic Airways AS ka marrë vendimin e vështirë për të deklaruar falimentimin, pavarësisht përpjekjeve të konsiderueshme nga kompania dhe grupi për të gjetur një zgjidhje”, thuhet në deklaratën e publikuar në Bursën e Oslos.
E krijuar në vitin 2021, Norse Atlantic ishte fokusuar te fluturimet ndërkontinentale me tarifa të ulëta, duke ofruar udhëtime në distanca të gjata. Një ditë para shpalljes së falimentimit, kompania kishte paralajmëruar se ndodhej në një gjendje kritike financiare dhe se po negocionte për të siguruar një kredi afatshkurtër.
Financimi i kërkuar nuk u sigurua, ndërsa prishja e kontratave për marrjen me qira të avionëve e rëndoi edhe më shumë krizën.
Problemet e Norse Atlantic shfaqen në një moment të vështirë për aviacionin global. Lufta në Lindjen e Mesme dhe përplasjet mes SHBA-së dhe Iranit kanë shkaktuar pengesa në transportin ndërkombëtar, si dhe kanë ndikuar në rritjen e çmimeve të naftës e të karburantit për avionët.
Kostot më të larta të karburantit, të kombinuara me shpenzimet e tjera të operimit, po ushtrojnë presion të fortë mbi kompanitë ajrore. Ndikimi është veçanërisht i madh te operatorët me kosto të ulët, të cilët funksionojnë me marzhe më të ngushta fitimi.
Kompania sqaroi se procedura e falimentimit lidhet vetëm me Norse Atlantic Airways AS. Ndërkohë, shoqëria mëmë Norse Atlantic ASA dhe kompanitë e tjera të grupit nuk preken nga kjo procedurë dhe do të vazhdojnë veprimtarinë.
Kriza që po përjeton sektori i aviacionit vlerësohet ndër më të rëndat që nga pandemia COVID-19, e cila goditi udhëtimet ndërkombëtare dhe u shkaktoi humbje të mëdha kompanive ajrore në mbarë botën.