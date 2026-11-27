Pançe Toshkovski, ministri i Punëve të Brendshme, ka përcjellë urimet e tij më të sinqerta për të gjithë qytetarët shqiptarë me rastin e 28 Nëntorit, Ditës së Flamurit Kombëtar, duke nënvizuar njëkohësisht se forcat e rendit janë të mobilizuara plotësisht për të garantuar rendin dhe qetësinë publike gjatë manifestimeve që priten në disa qytete të Maqedonisë.
“Dua të jem ndër të parët që u shpreh urimet e mia të gjithë bashkëqytetarëve tanë në këtë ditë të shënuar. Uroj që ajo të sjellë vetëm begati dhe lumturi, dhe që ta kaloni në shoqërinë e njerëzve tuaj më të afërt”, deklaroi Toshkovski.
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Duke iu referuar informacioneve dhe komenteve të shumta që po qarkullojnë në platformat digjitale për rreziqe të mundshme gjatë këtyre festimeve, ministri theksoi se strukturat policore janë në gjendje të plotë për t’iu përgjigjur çdo sfide që mund të lindë.
“Në asnjë mënyrë nuk do të lejojmë ndërprerje të qarkullimit apo rrezikim të sigurisë së pjesëmarrësve në trafik”, potencoi ai, duke iu kujtuar të gjithëve edhe incidentet e pakëndshme që kanë ndodhur në festimet e viteve të kaluara.
Toshkovski u bëri thirrje qytetarëve që të kontribuojnë personalisht në mbajtjen e një atmosfere festive dhe paqësore gjatë 28 Nëntorit, duke respektuar me përpikëri rregullat dhe protokollet e parashikuara nga autoritetet.