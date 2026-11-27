Të dhënat e Entit Shtetëror për Statistikë tregojnë se në tremujorin e tretë të vitit 2026, numri i të papunëve në Maqedoni ishte 89.593. Krahasuar me tremujorin e dytë, kjo shifër u ul me 0,5 për qind, ndërsa në raport me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar rënia ishte 2,4 për qind.
Gjatë kësaj periudhe, popullsia aktive arriti në 797.775 persona. Prej tyre, 708.182 ishin të punësuar dhe 89.593 rezultonin të papunë.
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Shkalla e aktivitetit u regjistrua në 52,4 për qind, ajo e punësimit në 46,5 për qind, ndërsa papunësia arriti në 11,2 për qind. Numri i të punësuarve u rrit me 0,4 për qind kundrejt tremujorit të tretë të vitit 2025. Meshkujt përbënin 57,6 për qind të totalit të të punësuarve, ndërsa gratë 42,4 për qind.
Për sa i përket të papunëve, 62,1 për qind ishin burra dhe 37,9 për qind gra.
Në tremujorin e tretë të vitit 2026, në sektorin joformal punonin 103.177 persona, shifër që përfaqëson një rritje prej 2,1 për qind në krahasim me tremujorin paraprak.
Rritja lidhet kryesisht me shtimin e punësimit joformal në bujqësi, pylltari dhe peshkim. Në këto veprimtari u regjistruan 58.213 persona, ose 56,4 për qind e të gjithë të punësuarve në sektorin joformal. Ndërkohë, 16 për qind e punësimit joformal ishte përqendruar në sektorin e ndërtimtarisë.