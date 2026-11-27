Nisma qytetare “Më Mirë për Tetovën” ka reaguar pas deklaratës së kryeministrit Hristijan Mickoski se Kushtetuta nuk e lejon zhvillimin e arsimit të lartë në një gjuhë tjetër përveç maqedonishtes.
Për këtë çështje, MMT u ka dërguar letër ambasadave të Bashkimit Evropian dhe vendeve anëtare të tij në Shkup, ambasadës së Shteteve të Bashkuara, si dhe përfaqësive diplomatike të Mbretërisë së Bashkuar, Norvegjisë dhe Zvicrës. Letra i është përcjellë edhe Misionit të OSBE-së në Shkup dhe Komisionerit të Lartë të OSBE-së për Pakicat Kombëtare.
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Në reagimin e saj, organizata i referohet fjalimit të kryeministrit në Kuvend më 26 nëntor 2026, ku Hristijan Mickoski deklaroi: “Nëse e lexoni mirë Kushtetutën, do të shihni se arsimi i lartë nuk mund të jetë në gjuhë tjetër përveç maqedonishtes. Që ligji është i tillë dhe që të gjithë ne kemi një implant të tillë, kjo është temë tjetër. […] Sepse në gjuhë të ndryshme nga maqedonishtja mund të kemi arsim fillor dhe të mesëm, jo edhe të lartë”.
Sipas MMT-së, Mickoski e pranoi se ligji parashikon arsimin e lartë në gjuhën shqipe, por këtë e përshkroi si një “implant”.
Nisma qytetare e konsideron këtë qëndrim të pasaktë dhe thekson se nuk bëhet fjalë për një çështje interpretimi.
“Deklarata bie ndesh me tekstin e Kushtetutës, me legjislacionin në fuqi dhe me Marrëveshjen Kornizë të Ohrit, mbi të cilën mbështetet rendi kushtetues i vendit që nga viti 2001”, shprehet MMT.
MMT rikujton se, në bazë të pikës 6.2 të Marrëveshjes së Ohrit, shteti ka detyrimin të financojë arsimin universitar në gjuhët e folura nga të paktën 20% e popullsisë.
“Neni 144 i Ligjit për arsimin e lartë e përsërit këtë detyrim pothuajse fjalë për fjalë. Marrëveshja i dha fund konfliktit të armatosur të vitit 2001 dhe u lidh me mbështetjen e Bashkimit Evropian, të Shteteve të Bashkuara, të NATO-s dhe të OSBE-së”, thuhet më tej në reagim.
MMT vëren gjithashtu se deklarata e fundit nuk është e vetmja çështje që, sipas saj, bie ndesh me të drejtat gjuhësore. Në këtë kuadër, ajo përmend refuzimin e zhvillimit të provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, vendimin që pjesa praktike e provimit të zhvillohet vetëm në maqedonisht, si dhe një ligj të ri për arsimin e lartë që aktualisht ndodhet në Kuvend.