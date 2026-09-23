Ish-drejtuesi i SHISH akuzon: Emërimi i Vlora Hysenit shkeli meritokracinë dhe lë hije dyshimi

Evarist Beqiri, i cili më parë mbante një post drejtues në Shërbimin Informativ Shtetëror, ka ngritur shqetësime të forta lidhur me vendosjen e Vlora Hysenit në krye të këtij institucioni. Gjatë një interviste në Euronews Albania, ai e cilësoi këtë lëvizje si një shkelje flagrante të parimeve të meritokracisë, duke vënë në dukje se Hysenit i mungojnë arritjet konkrete.

Sipas Beqirit, i cili thotë se e njeh Hysenin prej kohësh që nga eksperienca e saj në Kosovë, emërimi i saj nuk përçon mesazhin e duhur tek punonjësit e karrierës brenda shërbimit sekret. Ai shtoi se ky veprim jo vetëm që ngre pikëpyetje për të kaluarën e saj, por edhe ofendon sakrificën e atyre që i janë përkushtuar tërë jetën misionit të sigurisë kombëtare.

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Ish-zyrtari i lartë e vendosi barrën kryesore të këtij vendimi mbi dy figurat më të larta të shtetit. Ai deklaroi se përgjegjësia bie mbi Kryeministrin, i cili e propozoi emrin e saj, dhe Presidentin, i cili e dekretoi, pasi institucionet përkatëse nuk arritën të hetojnë me përkushtim të kaluarën e saj përpara se t’i ngarkonin një detyrë kaq delikate.

Duke folur për të shkuarën e përbashkët, Beqiri theksoi se e ka njohur Hysenin në Kosovë dhe se ngritja e saj në këtë post ka shkaktuar habi në komunitetin e inteligjencës në të dy vendet. Ai e përshkroi si të pakuptueshme mënyrën sesi një individ me atë nivel formimi profesional dhe kulturor mund të promovohet duke injoruar totalisht meritokracinë, duke shtuar se largimi i saj nga detyra e mëparshme në Kosovë ishte shoqëruar me dyshime.

Beqiri vuri në dukje gjithashtu natyrën e pazakontë të marrjes së një personi nga shërbimi sekret i një shteti tjetër për të drejtuar një institucion kaq të ndjeshëm. Ai u shpreh se edhe brenda vendeve aleate, shërbimet inteligjente trajtohen me një xhelozi dhe kujdes të skajshëm, duke e bërë këtë lëvizje edhe më të çuditshme. Sipas tij, pyetja kryesore mbetet nëse u zbatuan fare standardet dhe rregullat për të verifikuar me përpikëri figurën e saj, duke marrë parasysh të kaluarën me hije dyshimi.


Shtuar 23.09.2026 23:06

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