Konjufca i bën apel Kartës SHBA-Adriatik për zgjerim: Momenti që A5 të shndërrohet në A6

Në kuadër të Javës së Nivelit të Lartë të sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në New York, Glauk Konjufca, zëvendëskryeministri i Parë dhe ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, iu bashkua takimit të Kartës SHBA-Adriatik (A5), e cila këtë herë udhëhiqej nga Kroacia.
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Gjatë fjalimit të tij, ai shprehu mirënjohjen për ministrin kroat të Jashtëm, Gordan Grlić Radman, për drejtimin e grupit dhe kërkoi një aleancë më të fortë, të themeluar mbi parimet e qëndrueshmërisë, solidaritetit dhe përgjegjshmërisë, ku Kosova do të zinte vend si pjesëtare me të drejta të plota.
Duke sjellë në vëmendje ngjarjen e rëndë të Banjskës, Konjufca theksoi se të nesërmen bëhen tre vjet nga sulmi terrorist që i mori jetën rreshterit të policisë, Afrim Bunjaku. Ai vuri në dukje se autorët e kësaj ndodhie tragjike ende gëzojnë liri në Serbi, duke nënvizuar se rasti i Banjskës dëshmon nevojën urgjente për llogaridhënie si shtyllë e sigurisë dhe stabilitetit në rajon.
Më tej, ai përmendi edhe incidentin e vitit 2024 ndaj kanalit Ibër-Lepenc, duke e konsideruar atë si një sinjal të qartë për domosdoshmërinë e ruajtjes së infrastrukturës jetike nga aktet e sabotazhit, sulmet në hapësirën kibernetike dhe kërcënimet e natyrës hibride.
Konjufca nënvizoi se Kosova i ka përballuar të dyja këto sfida dhe është e përgatitur të ofrojë një ndihmesë thelbësore në reagimin e përbashkët të vendeve të rajonit ndaj kërcënimeve të ngjashme.
Në fund të adresimit të tij, ai deklaroi se pranimi i plotë i Kosovës në A5 do t’i hapte rrugë shtetit për të marrë përsipër detyrime më të mëdha dhe për të dhënë një kontribut më të fuqishëm në arkitekturën e sigurisë rajonale, në mbrojtjen e aseteve kritike dhe në përballjen me rreziqet hibride, duke përfunduar me thirrjen se tashmë ka ardhur çasti që A5 të evoluojë në A6.