Zbulohet autori i plagosjes në Tiranë: Toni Nake qëlloi disa herë me thikë 49-vjeçarin

Është mësuar emri i autorit të plagosjes së ndodhur gjatë mbrëmjes së sotme në Tiranë.
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Mësohet se autori i plagosjes është shtetasi Toni Nake.
Nake, 50 vjeç dyshohet se ka qëlluar disa herë me thikë në bark 49-vjeçarin Kreshnik Cara.
“Policia, në njoftimin zyrtar dha më shumë detaje për ngjarjen.
Tiranë
Plagosi me mjet prerës 49-vjeçarin, falë reagimit të menjëhershëm të shërbimeve të Policisë, kapet dhe vihet në pranga autori i dyshuar.
Shërbimet e Policisë, menjëherë pas marrjes së njoftimit se në rrugën “Marko Boçari” ishte dëmtuar me mjet prerës shtetasi K. C., 49 vjeç, shkuan në vendngjarje për të sqaruar autorësinë dhe rrethanat e rastit.
Si rezultat i reagimit të menjëhershëm dhe veprimeve të shpejta hetimore e operacionale, u identifikua, u kap dhe u vu në pranga autori i dyshuar, shtetasi T. N., 50 vjeç.
Nga veprimet e deritanishme hetimore dyshohet se 50-vjeçari ka plagosur me mjet prerës 49-vjeçarin, pas një konflikti për motive të dobëta.
I dëmtuari ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme”, thuhej në njoftim.