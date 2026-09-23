Kurti kërkon që procedurat për tunelin Prizren–Tetovë të përshpejtohen

Gjatë qëndrimit në Nju Jork, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, u takua me homologun e tij nga Maqedonia e Veriut, Hristijan Mickoski, dhe kërkoi që hapat për tunelin Prizren–Tetovë të ecin më shpejt.
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Sipas Kurtit, kjo vepër ka rëndësi për qytetarët, për zhvillimin e turizmit dhe për ekonomitë e të dyja vendeve. KosovaPress njofton se në takim u diskutua edhe bashkëpunimi në infrastrukturë dhe energji, përfshirë zbatimin e marrëveshjes për thëngjillin.
Kurti shkroi se palët ranë dakord të vazhdojnë punën për realizimin e këtyre projekteve, të cilat kontribuojnë në ndërlidhjen rajonale dhe sigurinë energjetike.
Takimi u mbajt në kuadër të Javës së Nivelit të Lartë të sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Kurti kujtoi se katër javë më parë kishte qenë me Mickoskin në nisjen e punimeve për autostradën Shkup–Bllacë.
Ai theksoi se Kosova dhe Maqedonia e Veriut janë shtete mike dhe partnere, me interesa të përbashkëta për sigurinë, zhvillimin dhe integrimin euroatlantik.