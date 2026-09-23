Gojnovci: 13 ditët e mbetura mjaftojnë për marrëveshje politike

Analisti Ejup Gojnovci vlerëson se aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese i ka hapur rrugë zgjidhjes së ngërçit politik dhe se periudha 13-ditore deri më 6 tetor është e mjaftueshme për arritjen e një marrëveshjeje mes partive për presidentin e ri.
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Sipas tij, ky vendim i Kushtetueses krijon mundësi për tejkalimin e bllokadës politike në vend, ndërsa deri më 6 tetor duhet të ketë veprime konkrete për ngritjen e institucioneve.
Gojnovci tha se Gjykata Kushtetuese e ka hapur derën për zhbllokimin e tërë situatës aktuale. Ai shtoi se deri më 6 tetor duhet të ndodhin lëvizje thelbësore në formimin e institucioneve, në radhë të parë për presidentin e Republikës së Kosovës, përndryshe ka gjasa reale që vendi të shkojë në zgjedhje.
Ai e vlerësoi se 13 ditët në dispozicion janë të mjaftueshme që partitë politike t’i kthehen tryezës së bisedimeve dhe të përcaktojnë një kandidat presidencial të pranueshëm për të gjitha subjektet.
Sipas tij, edhe pse hapësira kohore duket e ngushtë për partitë, këto 13 ditë mjaftojnë për t’u rikthyer në diskutime dhe për të gjetur së bashku një kandidat që do të pranohej nga të gjithë.
Gojnovci theksoi se partitë politike duhet të shfaqin më shumë seriozitet dhe angazhim, duke pasur parasysh kohën dhe energjinë e harxhuar në disa cikle zgjedhore.
Ai tha se pas zhvillimeve të fundit, situata politike kërkon bashkëpunim ndërmjet partive dhe jo akuza reciproke.
Sipas tij, partitë politike në Kosovë nuk duhet ta shohin njëra-tjetrën si kundërshtarë apo luftëtarë në këtë rast, por si partnere, dhe ky partneritet duhet të mbështetet në parimin e thjeshtë të interesit të përgjithshëm shtetëror.
Ai nënvizoi se data 6 tetor duhet ta gjejë Kosovën me president të zgjedhur.
Gojnovci shtoi se 6 tetori duhet ta gjejë vendin me president dhe se kjo nuk është aspak e vështirë.