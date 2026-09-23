Rruga e Kosovës nga Liga C në Ligën B të Kombeve – si e afruan rezultatet “Dardanët” me skenën e madhe

Nga debutimi historik në Ligën D, kalimi në Ligën C, përballja me kundërshtarë gjithnjë e më të fortë dhe avancimi në Ligën B – Kosova ka përshkuar një rrugë të spikatur në Ligën e Kombeve, ndërsa tani synimi është të arrijë elitën e futbollit evropian, Ligën A.
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Që nga momenti kur Kosova u anëtarësua në UEFA dhe FIFA, çdo sfidë zyrtare mbante peshë për “Dardanët”; Kombëtarja po formonte identitetin, po kërkonte rezultate dhe, mbi të gjitha, po punonte për të siguruar një pozitë të qëndrueshme në futbollin evropian.
Liga e Kombeve, e krijuar nga UEFA për të zëvendësuar një pjesë të miqësoreve me duele zyrtare dhe për t’u dhënë përfaqësueseve mundësinë e ngjitjes ose rënies mes ligave, u bë një nga platformat më të rëndësishme për këtë zhvillim.
Për Kosovën, ky kompeticion është kthyer në një pjesë të rëndësishme të historisë ndërkombëtare. “Dardanët” e filluan aventurën nga Liga D, shkalla më e ulët e garës, ndërsa sot gjenden në Ligën B, vetëm një hap larg elitës së Ligës A.
Rruga nuk ka qenë as e drejtë e as pa pengesa; pati ngritje dhe rënie, fitore të mëdha, zhgënjime dhe ndeshje të paharrueshme për tifozët, por mbi të gjitha u duk një progres i dukshëm.
Fillimi në Ligën D – Kosova kërkonte vendin e saj
Në edicionin e parë të Ligës së Kombeve, 2018/19, Kosova u përfshi në Grupin D3 me Azerbajxhanin, Ishujt Faroe dhe Maltën. Në atë kohë, objektivi ishte i qartë: fituesi i grupit merrte ngjitjen në Ligën C, ndaj Kosova kishte një shans të artë për të nisur ngjitjen në hierarkinë e futbollit evropian.
Rrugëtimi u hap më 7 shtator 2018 me një barazim pa gola në Baku kundër Azerbajxhanit, ndërsa pak ditë më vonë në Prishtinë erdhi fitorja e parë në kompeticion, 2-0 kundër Ishujve Faroe.
Pastaj erdhi suksesi 3-1 ndaj Maltës, ndërsa në ndeshjen e kthimit me Ishujt Faroe, Kosova u nda 1-1.
Kjo seri e mbajti ekipin në luftë për kreun e grupit. Dy ndeshjet e fundit sollën paraqitjet më bindëse: Kosova fitoi 5-0 në udhëtim ndaj Maltës dhe, më 20 nëntor 2018 në stadiumin “Fadil Vokrri”, e shkatërroi Azerbajxhanin 4-0.
Arbër Zeneli shënoi het-trik në atë përballje dhe Amir Rrahmani shtoi një gol tjetër; me këtë fitore, Kosova e mbylli grupin e para me 14 pikë, katër fitore dhe dy barazime, duke siguruar kalimin në Ligën C.
Ky ishte hapi i parë i madh: Kosova kishte hyrë në Ligën e Kombeve si një kombëtare që kërkonte vendin e saj dhe e mbylli aventurën e parë si fituese e grupit. Nga Liga D, “Dardanët” kishin filluar ngjitjen.
Kosova ngjitet në Ligën C, por sfidat bëhen më të mëdha
Kalimi në Ligën C i vuri përballë Kosovës kundërshtarë më të fortë. Në edicionin 2020/21, Grupi C3 përfshinte Greqinë, Slloveninë dhe Moldavinë. Kësaj radhe detyra ishte shumë më e vështirë, sepse përballë ishin përfaqësuese me më shumë përvojë ndërkombëtare dhe synimi për promovim kërkonte rezultate shumë më të mira.
Kosova nisi me një barazim 1-1 ndaj Moldavisë dhe më pas u mposht 1-2 në Prishtinë nga Greqia. Disfata 0-1 ndaj Sllovenisë e rëndoi edhe më shumë pozitën, ndërsa në Athinë “Dardanët” siguruan një pikë me barazimin pa gola kundër Greqisë.
Në vijim, Sllovenia fitoi 2-1 ndaj Kosovës, kurse në ndeshjen e fundit Kosova mposhti Moldavinë 1-0 në Prishtinë. Në përfundim, skuadra u rendit e treta me vetëm 5 pikë, pas Sllovenisë dhe Greqisë.
Ai edicion tregoi qartë se Liga C ishte një nivel tjetër dhe se promovimi nuk do të vinte aq lehtë sa në aventurën e parë. Megjithatë, përvoja e fituar në ato ndeshje do të ishte e çmuar për vitet pasuese.
2022 – Kosova i afrohet për herë të parë Ligës B
Në edicionin 2022/23, Kosova u përfshi përsëri në Ligën C, këtë herë në Grupin C2, me Greqinë, Irlandën e Veriut dhe Qipron. Ajo fushatë shfaqi një ndryshim të dukshëm te “Dardanët”, të cilët u treguan shumë më konkurrues dhe luftuan për vendin e parë deri në fund.
Fillimi erdhi me një fitore 2-0 në udhëtim ndaj Qipros, e ndjekur nga një humbje 0-1 në shtëpi nga Greqia. Një nga ndeshjet më tërheqëse të asaj fushate ishte suksesi 3-2 ndaj Irlandës së Veriut, por Greqia mbeti skuadra që e mbajti Kosovën larg kreut.
Pas disfatave 2-0 në Athinë dhe 2-1 në Irlandën e Veriut, “Dardanët” e mbyllën edicionin me një fitore spektakolare 5-1 ndaj Qipros. Kosova e përfundoi grupin e dyta me 9 pikë, pas Greqisë që mblodhi 15 pikë.
Edhe pse ngjitja nuk u arrit, kjo ishte një shenjë e qartë se “Dardanët” tashmë mund të luftonin për kryesimin e një grupi të Ligës C. Ishte bërë një hap tjetër dhe Liga B po afrohej.
2024 – ardhja e Franco Fodës dhe ndryshimi i Kombëtares së Kosovës
Një rol të rëndësishëm në këtë periudhë të re të Kosovës pati Franco Foda, i cili mori drejtimin e “Dardanëve” në fillim të vitit 2024. Gjermani e nisi aventurën me një fitore 1-0 ndaj Armenisë dhe gradualisht formoi një ekip që bashkoi përvojën e lojtarëve kryesorë me ardhjen e emrave të rinj.
Në Ligën e Kombeve 2024/25, Kosova e mbylli grupin me katër fitore dhe dy humbje, siguroi vendin në “play-off”, ku më pas eliminoi Islandën me rezultat të përgjithshëm 5-2 dhe arriti ngjitjen historike në Ligën B. Foda pati treguar që në fillim besim të madh te potenciali i skuadrës; para nisjes së Ligës së Kombeve, ai theksoi se “të gjithë lojtarët janë në formë jashtëzakonisht të mirë” dhe se Kosova kishte mjaftueshëm cilësi për të zgjedhur formacionin më të mirë.
Kjo qasje u shoqërua me integrimin e lojtarëve të rinj, duke i dhënë Kombëtares një bazë më të gjerë për të ardhmen. Vetë Foda e ka cilësuar progresin e Kosovës si një themel të fortë për vitet në vijim, ndërsa në këtë proces janë afruar gjithnjë e më shumë futbollistë të rinj. Elvis Rexhbeçaj, Fisnik Asllani dhe emra të tjerë të gjeneratës së re janë bërë pjesë e rëndësishme e projektit, duke krijuar një ndërthurje mes përvojës së Vedat Muriqit, Amir Rrahmanit, Milot Rashicës e Edon Zhegrovës dhe energjisë së lojtarëve të rinj.
2024/25 – fushata që ndryshoi historinë
Në edicionin 2024/25, Grupi C2 e kishte sërish Kosovën, kësaj radhe me Rumaninë, Qipron dhe Lituaninë. “Dardanët” hynë në garë me më shumë përvojë dhe një skuadër që kishte kaluar tashmë disa cikle të Ligës së Kombeve; objektivi ishte i qartë: të siguronin ngjitjen në Ligën B.
Fushata nisi me një humbje 3-0 ndaj Rumanisë në stadiumin “Fadil Vokrri”, por reagimi i “Dardanëve” ishte i menjëhershëm. Pas kësaj disfate, Kosova regjistroi tri fitore radhazi, duke mposhtur Qipron dy herë dhe duke fituar në udhëtim kundër Lituanisë.
Ndërkaq, ndeshja me Rumaninë në Bukuresht u ndërpre në fund të takimit, pasi futbollistët e Kosovës u larguan nga fusha për shkak të thirrjeve politike të dëgjuara në stadium. Për shkak të ndërprerjes dhe mosrikthimit në fushë, UEFA e regjistroi ndeshjen me rezultat zyrtar 3-0 në favor të Rumanisë.
Marsi 2025 – momenti që ndryshoi gjithçka
Kundërshtari i Kosovës në play-off për Ligën B ishte Islanda. Ndeshja e parë u luajt në Prishtinë dhe “Dardanët” fituan 2-1. Ishte një avantazh i rëndësishëm, por jo vendimtar, pasi gjithçka duhej të vendosej në ndeshjen e kthimit në Islandë.
Atje Kosova realizoi një nga paraqitjet më të rëndësishme të viteve të fundit. “Dardanët” fituan 3-1 dhe me rezultatin e përgjithshëm 5-2 siguruan promovimin në Ligën B. Dy fitore në dy ndeshje dhe pesë gola të shënuar vulosën një sukses që erdhi pas disa vitesh pritjeje.
Ky ishte momenti që kompletoi ngjitjen e Kosovës nga niveli më i ulët i Ligës së Kombeve deri në Ligën B. Nga Liga D në vitin 2018, te Liga C dhe më pas promovimi në Ligën B në vitin 2025, rruga qe e gjatë, por çdo edicion solli një tjetër hap përpara.
Sot, Kosova është në Ligën B
Promovimi i vitit 2025 e vendosi Kosovën në një nivel të ri; në edicionin 2026/27, “Dardanët” janë pjesë e Grupit B3 me Austrinë, Izraelin dhe Republikën e Irlandës. Kjo do të thotë se Kosova tashmë është vetëm një shkallë larg elitës së Ligës A.
Megjithatë, pikërisht këtu nis sfida më e madhe: Liga B nuk është më niveli ku Kosova kërkon vetëm të dëshmojë se i përket futbollit evropian. Tani ajo duhet të përballet me skuadra të konsoliduara për një vend në elitë, dhe formati i ri i Ligës së Kombeve i jep “Dardanëve” dy rrugë drejt Ligës A.
Fituesi i grupit siguron promovimin direkt në Ligën A, kurse skuadra e vendit të dytë mund të luajë në play-off për një tjetër mundësi. Për Kosovën, kjo e bën edicionin 2026/27 një nga kapitujt më të rëndësishëm që nga pranimi në UEFA.
Nga “Fadil Vokrri” drejt elitës së Evropës
Rrugëtimi i Kosovës në Ligën e Kombeve është më shumë sesa një seri rezultatesh; është historia e një kombëtareje që e nisi garën nga fundi i hierarkisë së UEFA-s dhe, hap pas hapi, arriti në një pozitë ku tani mund të synojë përballjet me skuadrat më të forta të kontinentit.
Në vitin 2018, Kosova ishte në Ligën D dhe objektivi ishte promovimi, të cilin e arriti. Në vitin 2020, në Ligën C, nuk ia doli të bënte hapin tjetër. Në vitin 2022 përfundoi e dyta dhe tregoi se ishte shumë pranë Ligës B. Në vitin 2024, përsëri e dyta, por këtë herë fitoi mundësinë për ta kërkuar promovimin përmes play-offit.
Dhe në mars 2025, kundër Islandës, erdhi momenti i madh: dy fitore, pesë gola të shënuar dhe vetëm dy të pranuar, Ligën B. Një kapitull tjetër u mbyll dhe një i ri filloi.
Kjo është ajo që e bën rrugëtimin e Kosovës të veçantë; “Dardanët” nuk u ngjitën menjëherë, por kaluan nëpër disa etapa, mësuan nga humbjet, fituan përvojë dhe ndërtuan gradualisht një kombëtare më konkurruese.
Në vitin 2018, Kosova ishte në fundin e Ligës së Kombeve, kurse sot ndodhet në Ligën B. Liga A ende nuk është arritur, por tani ajo nuk duket më si një objektiv i largët. Për ta prekur elitën, Kosova duhet të kalojë edhe pengesën e fundit dhe të tregojë se është gati për nivelin më të lartë të kompeticionit.
Nga Liga D në Ligën B, rrugëtimi tashmë është shkruar, ndërsa kapitulli i radhës mbetet Liga A.