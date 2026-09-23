Tension në kufi/ Helikopteri rus depërton 300 metra në qiellin polak për 42 sekonda, reagojnë forcat ajrore

Autoritetet e Varshavës njoftuan se një helikopter ushtarak rus i modelit Mi-8 kaloi kufirin ajror të Polonisë, duke u futur rreth 300 metra në territorin e tyre qiellor dhe qëndroi aty për afro 42 sekonda.

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Pasi pajisjet e radarëve të Forcave të Armatosura polake kapën fluturimin e mjetit, u dha menjëherë alarmi dhe avionët luftarakë të vendit u ngritën në ajër, ndërkohë që repartet tokësore dhe njësitë e tjera ushtarake kaluan në gjendje gatishmërie.

Në deklaratën e tyre, komanda polake vuri në dukje se i gjithë trajektorja e helikopterit u ndoq në kohë reale nga sensorët e radarëve që i përkasin ushtrisë polake.

Sipas analizave paraprake, sjellja e incidentit të çon në përfundimin se pala ruse po vijon të provojë reflekset dhe aftësinë reaguese të sistemit polak të mbrojtjes ajrore.

Zyrtarët në Varshavë theksuan se ekipet që operojnë mbrojtjen kundërajrore janë në funksion të pandërprerë, duke ushtruar mbikëqyrje 24 orë në ditë për të ruajtur sigurinë e hapësirës ajrore kombëtare.

Kjo nuk është hera e parë që regjistrohet një shkelje e tillë. Sipas të dhënave zyrtare, rasti i fundit i ngjashëm ndodhi më 30 korrik, kur një raketë manovruese Kh-101 përfundoi në zonën e Tarnawa-Kolonia, që bën pjesë në vojevodatin e Lublinit.

Prokuroria e Lublinit sqaroi se predha kishte origjinë nga një fabrikë e vendosur në rajonin e Moskës. Nga përplasja e saj, në tokë mbeti një gropë me diametër rreth 10 metra dhe thellësi deri në 5 metra.


Shtuar 23.09.2026 16:19

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