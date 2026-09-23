Qorrolli zbulon afatin përfundimtar për zgjedhjen e Presidentit pas vendimit të Kushtetueses

Deputeti i Vetëvendosjes, Vigan Qorrolli, ka dalur me një reagim menjëherë pasi Gjykata Kushtetuese dha sqarimin për çështjen e afatit të zgjedhjes së Presidentit të Kosovës.
Të lidhura
None found
Në një postim në rrjetin social Facebook, ai ka theksuar se Gjykata Kushtetuese i dha të drejtë legjitimitetit të Kuvendit dhe Qeverisë aktuale, dhe shtoi se procesi i zgjedhjes së kreut të shtetit duhet të mbyllet pa tejkaluar afatin e përcaktuar nga Kushtetuta.
Deputeti Qorrolli i drejtoi një thirrje të hapur PDK-së, LDK-së dhe AAK-së, duke i ftuar të bëhen pjesë e procesit për zgjedhjen e Presidentit.
Gjykata Kushtetuese saktësoi se periudha 60-ditore për zgjedhjen e Presidentit ka filluar më 8 gusht dhe afati i fundit është 6 tetori i vitit 2026.
Më poshtë vijon postimi i plotë i tij:
Sot, Gjykata Kushtetuese ishte mjaft e prerë: Kuvendi e ka legjitimitetin dhe Qeveria është formuar në përputhje me normat kushtetuese.
Presidenti i Republikës duhet të zgjidhet brenda dy javëve, pra deri në datën 6 tetor.
Prandaj, PDK, LDK dhe AAK: ose takohemi, japim votat dhe e çojmë deri në fund këtë proces institucional, ose në mes të nëntorit vendi do të përballet me zgjedhje të reja.
Ejani ta përmbyllim çështjen e Presidentit.
Në të kundërt, përgjegjësia do të bjerë mbi ju…