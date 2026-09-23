Shasivari: Ish-udhëheqësit e UÇK-së gëzojnë prezumimin e pafajësisë në aspektin ligjor

Jeton Shasivari, ministër i Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut, ka deklaruar se aktgjykimi i Gjykatës së Hagës ndaj ish-drejtuesve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës nuk është i zbatueshëm dhe se, nga pikëpamja juridike, katër personat e akuzuar trajtohen si të pafajshëm.
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“Nga këndvështrimi ligjor, katërshja konsiderohet e pafajshme”, theksoi Shasivari.
Ai shtoi se fakti që një vendim respektohet, nuk nënkupton automatikisht pajtim me përmbajtjen e tij.
“Të respektosh vendimin nuk do të thotë të jesh dakord me të. Ky është edhe qëndrimi i bashkësisë ndërkombëtare. Respektimi nuk barazohet me pranimin, pasi e drejta e ankimimit mbetet një prej instrumenteve thelbësore ligjore për ta kundërshtuar atë”, sqaroi ministri Shasivari për Telegrafin.