Shasivari: Ish-udhëheqësit e UÇK-së gëzojnë prezumimin e pafajësisë në aspektin ligjor

Jeton Shasivari, ministër i Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut, ka deklaruar se aktgjykimi i Gjykatës së Hagës ndaj ish-drejtuesve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës nuk është i zbatueshëm dhe se, nga pikëpamja juridike, katër personat e akuzuar trajtohen si të pafajshëm.

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“Nga këndvështrimi ligjor, katërshja konsiderohet e pafajshme”, theksoi Shasivari.

Ai shtoi se fakti që një vendim respektohet, nuk nënkupton automatikisht pajtim me përmbajtjen e tij.

“Të respektosh vendimin nuk do të thotë të jesh dakord me të. Ky është edhe qëndrimi i bashkësisë ndërkombëtare. Respektimi nuk barazohet me pranimin, pasi e drejta e ankimimit mbetet një prej instrumenteve thelbësore ligjore për ta kundërshtuar atë”, sqaroi ministri Shasivari për Telegrafin.


Shtuar 23.09.2026 13:33

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