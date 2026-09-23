Yamal shihet si pretendenti kryesor për Topin e Artë, në garë me Mbappen

Ndërsa procesi i votimit për Topin e Artë po hyn në ditët e tij të fundit, Lamine Yamal ka rritur ndjeshëm shpresat për ta fituar këtë trofe prestigjioz. Anësori 19-vjeçar, që mbulon faqet kryesore të mediave, ka folur së fundmi për L’Equipe, duke parashtruar arsyet në një garë ku edhe Kylian Mbappe ka dalë hapur për të promovuar kandidaturën e tij.
Sipas yllit spanjoll, çmimi nuk duhet të bazohet vetëm te numri i golave, por duhet t’i japë përparësi lojtarit që dallohet për peshën që ka në fushë dhe aftësinë për të krijuar raste sa herë që prek topin. Në bisedën me të përditshmen franceze, ai solli si modele Lionel Messin dhe Ronaldinhon, dy figura që mishërojnë pikërisht këtë filozofi futbolli.
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Statistikat e tij të sezonit të fundit në La Liga flasin për 16 rrjeta dhe 11 pasime vendimtare, një bilanc që u kurorëzua me fitimin e kampionatit spanjoll dhe një vlerësim si lojtari më i spikatur i kompeticionit. Kësaj i shtohet edhe triumfi në Kupën e Botës 2026, që i dha atij një tjetër titull madhor ndërkombëtar.
Yamal nënvizon se sukseset ekipore janë pasqyrim i kontributit të tij. Më 19 korrik, Spanja u shpall kampione bote, ndërsa Barcelona siguroi titullin e La Ligës për sezonin 2025/26, me të riun si një nga shtyllat e formacionit katalanas.
Edhe përtej kufijve, perceptimi për të është po aq i favorshëm. Në një edicion të emisionit El Chiringuito, gazetari Yassin Nfaoui – i lidhur me Telefoot dhe TF1 – i tha drejtuesit Josep Pedrerol se në Francë lojtari i Barcelonës shihet si favorit për ta marrë çmimin. Ky opinion, edhe pse nuk reflekton rezultatin përfundimtar të votimit, jep një sinjal të qartë për reputacionin që gëzon në vendin ku lindi Topi i Artë dhe ku bazohen France Football dhe grupi L’Equipe.
Bitmi mes dy pretenduesve kryesorë pritet të jetë i fortë: nga njëra anë trofetë dhe ndikimi në lojë i Yamalit, dhe nga ana tjetër 42 golat e Mbappes për Real Madridin. Ceremonia që do të shpallë fituesin është caktuar për në 26 tetor 2026 dhe do të mbahet në Londër.