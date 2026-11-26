Një analizë e re tregon se vetëm dhjetë firma ndërtimi kanë siguruar afërsisht 500 milionë euro nga fondet publike në Maqedoninë e Veriut gjatë pesë viteve të fundit, çka përbën gati një të tretën e të gjitha investimeve shtetërore në këtë sektor. Rreth 1,5 miliardë euro janë shpërndarë në total përmes 9.335 kontratave, por pjesa më e madhe e këtyre parave ka përfunduar në duart e një grupi të vogël kompanish, ndërsa gara reale në tenderë po bie ndjeshëm, sipas të dhënave të Qendrës për Komunikime Qytetare (QKQ), raporton Portalb.mk.
Në listën e dhjetë përfituesve kryesorë për periudhën 2021–2025 dallohen “Stenton Gradba” nga Manastiri, “Zhikol” nga Strumica, “Ilinden” nga Struga, “NB-Kompani” nga Tetova dhe gjashtë kompani me qendër në Shkup: “Granit”, “Bauer BG”, “Ju-Baj 2”, “Bitem”, “Lendi Grup” dhe “Zobek Mining”. Së bashku, këto subjekte kanë marrë rreth 500 milionë euro nga arka shtetërore, duke lënë pjesën tjetër të tregut me shumë më pak burime.
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Hulumtimi i QKQ-së evidenton një tkurrje të shpejtë të konkurrencës: numri mesatar i ofertave për çdo tender ka rënë nga pesë në vitin 2021 në vetëm tre në vitin 2025. Ndërkohë, vlera e kontratave të nënshkruara pa asnjë ofertë konkurruese është rritur nga 38 milionë euro në 141 milionë euro brenda pesë vitesh, pra më shumë se trefish. Sipas analistëve, kërkesat tepër specifike në dokumentet e tenderëve — si zotërimi i laboratorëve të vetë, bazave të asfaltit dhe betonit, apo profileve të hollësishme të stafit — po përjashtojnë shumë rivalë dhe po forcojnë dyshimet për marrëveshje të fshehta paraprake.
Problemet nuk mbarojnë me lidhjen e kontratave. Janë regjistruar më shumë se 2.500 aneks-marrëveshje që kanë ndryshuar afatet, vëllimet e punimeve dhe kostot fillestare, ndërsa garancitë bankare dhe penalitetet për vonesa zbatohen shumë rrallë. Mungesa e raporteve të rregullta në sistemin elektronik e bën të pamundur ndjekjen e saktë të statusit të projekteve, të cilat shpesh shfaqin defekte menjëherë pas përfundimit të punimeve.
Përqendrimi është edhe më i theksuar në fushën e mbikëqyrjes së ndërtimeve: vetëm dhjetë kompani kontrollojnë 91 për qind të tregut të mbikëqyrjes, dhe dy prej tyre zotërojnë më shumë se 61 për qind të tij. Kjo krijon rrezik të lartë për konflikt interesi gjatë pranimit teknik të punimeve. Po ashtu, raporti vë në dukje një rritje të konsiderueshme të vlerës së tenderëve në vitet zgjedhore, sidomos para zgjedhjeve lokale, duke ngritur shqetësime për përdorimin e fondeve publike për qëllime elektorale.