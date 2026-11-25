Miliona amerikanë po udhëtojnë për festën e Falënderimeve, ndërsa në Los Angeles fluksi ka mbingarkuar rrugët dhe autostradat e qytetit.
Regjistrimet e publikuara nga ABC News shfaqin vargje të gjata automjetesh në Interstate 405, një nga rrugët kryesore të Kalifornisë.
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Pamjet, të xhiruara në mbrëmjen e 24 nëntorit, tregojnë autostradën të mbushur me makina. Nga ajri, dritat e kuqe dhe të bardha të automjeteve krijojnë një spektakël të dukshëm.
Shoqata Amerikane e Automobilave (AAA) parashikon se rreth 81.5 milionë persona do të udhëtojnë nga 24 deri më 30 nëntor, duke u larguar të paktën 80 kilometra nga vendbanimi i tyre.
Rreth 72.9 milionë prej tyre pritet të përdorin automjete, ndërsa afërsisht 5.96 milionë do të udhëtojnë me avion dhe 2.6 milionë me forma të tjera transporti.
Los Angeles, Nju Jork, Boston dhe Uashington janë ndër metropolet ku trafiku mund të kalojë më shumë se dyfishin e nivelit të zakonshëm.
Pas festimeve, një tjetër shtim i fluksit pritet të dielën dhe të hënën, teksa miliona amerikanë do të nisen për t’u kthyer në vendbanimet e tyre.
Këtë vit, Dita e Falënderimeve festohet më 26 nëntor. Ajo është një nga festat tradicionale amerikane që shoqërohet me numrin më të madh të udhëtimeve.