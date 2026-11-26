Vedat Muriqi luajti një rol vendimtar në fitoren e Fenerbahçes kundër Shakhtar Donetskut, duke realizuar golin e vetëm të takimit dhe duke dhënë një paraqitje mbresëlënëse.
Kontributi i sulmuesit kosovar nuk u kufizua vetëm te goli i fitores. Ai ishte lojtari me numrin më të lartë të goditjeve në ndeshje, gjithsej gjashtë të tilla.
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Muriqi u dallua edhe në duelet ajrore, ku fitoi shtatë – më shumë se çdo futbollist tjetër i përfshirë në këtë përballje.
Për më tepër, sulmuesi e preku topin tetë herë brenda zonës së rreptësisë së kundërshtarit, duke u bërë lojtari që u shfaq më shpesh në këtë hapësirë të rrezikshme.
Këto shifra pasqyrojnë ndikimin e jashtëzakonshëm të Muriqit në lojën e Fenerbahçes. Përtej golit që vendosi fatin e ndeshjes, ai ishte vazhdimisht një kërcënim për mbrojtjen e Shakhtarit. Vlerësimi nga SofaScore për paraqitjen e tij ishte nota 7.2.
Ky ishte një tjetër kontribut vendimtar nga ana e sulmuesit kosovar, i cili tashmë ka shënuar dy gola të tillë për Fenerbahçen, duke i siguruar ekipit gjashtë pikë të plota.
Muriqi po provon se është një nga armët kryesore të skuadrës turke, jo vetëm me golat e shënuar, por edhe me peshën që ato kanë në rezultatet e ekipit.