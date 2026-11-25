Ish-ministri i Shëndetësisë dhe kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, tha në emisionin “Studio e Natës” në 4TV se është i gatshëm që çështja e spitalit modular të hetohet edhe një herë.
Ai e përmendi këtë mundësi në kuadër të propozimit të partisë për ligje kundër korrupsionit dhe bashkëpunim me Prokurorinë Evropiane.
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“Le të hetohet sërish, në bashkëpunim me Prokurorinë Evropiane, edhe rasti i spitalit modular”, u shpreh Filipçe. Ai shtoi se e di se si ka punuar dhe si i ka marrë vendimet.
Gjatë intervistës u pyet nëse, duke e parë ngjarjen nga perspektiva e sotme, kryeministri i atëhershëm Zoran Zaev duhej t’ia kishte pranuar dorëheqjen pas tragjedisë.
Filipçe nuk u përgjigj drejtpërdrejt nëse dorëheqja duhej pranuar. Ai foli për arsyet që çuan në ndërtimin e spitaleve modulare dhe shprehu keqardhje për tragjedinë.