Arben Taravari është njohur si kryetari legjitim i Aleancës për Shqiptarët, pasi Gjykata e Apelit në Gostivar la në fuqi vendimin e Gjykatës Themelore të Tetovës. Apeli konfirmoi gjithashtu ndryshimet në statut, të miratuara në Kongresin e 4-të të Jashtëzakonshëm.
Vendimi, i marrë më 13 nëntor 2026, mbyll përplasjen disa vjeçare gjyqësore mes dy fraksioneve të ASH-së për drejtimin e partisë dhe vulat. Konflikti nisi në vitin 2024, pas ndarjes mes Arben Taravarit dhe Ziadin Selës.
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Gjatë shqyrtimit të çështjes, Gjykata e Tetovës mori disa vendime që Apeli i ktheu për rigjykim. Në mars të vitit 2026, gjykata e shkallës së parë vendosi në favor të Taravarit.
Tashmë vendimi është miratuar edhe nga shkalla e dytë. Ndërkohë, Ziadin Sela ka krijuar subjektin e ri politik “Lidhja Shqiptare”.