Mungesa e ilaçit „Paklitaksel“ në Klinikën e Onkologjisë po i lë sërish pacientët pa trajtimin e nevojshëm.
LSDM-ja thotë se pacientëve u është komunikuar që ilaçi do të mund të sigurohet vetëm pas Vitit të Ri. Për këtë situatë, Elena Radeska e LSDM-së kërkoi dorëheqjen e Sasho Klekovskit, të cilin e akuzoi se e ka zhytur sistemin shëndetësor në kaos.
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Klekovski, nga ana e tij, ka deklaruar vazhdimisht se përgjegjësia për mungesën e barnave u takon Klinikës dhe distributorëve, jo Ministrisë së Shëndetësisë.
„Me Klekovskin dhe Mickoskin, shëndetësia është në kaos, barnat mungojnë dhe pacientët mbeten pa terapinë e domosdoshme. Pacientët onkologjikë po përballen sërish me mungesën e „Paklitakselit“ dhe po kthehen në shtëpi pa marrë trajtim. Sipas njoftimit që kanë marrë, ilaçi nuk do të jetë i disponueshëm deri pas Vitit të Ri. Kjo i detyron pacientët të presin, ndonëse çdo ditë pa terapi mund të jetë vendimtare për jetën e tyre“, deklaroi Elena Radeva e LSDM-së.