Shpenzimet për ndërtimin e banesave të reja individuale u shtuan me 1,5 për qind në tremujorin e tretë të vitit 2026, në raport me tremujorin paraardhës. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, rritja arriti në 5,1 për qind, sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës.
Nga tremujori i dytë në të tretin e vitit 2026, kostot e materialeve u rritën me 0,8 për qind, ndërsa ato të punonjësve me 2,8 për qind.
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Në krahasim vjetor, shpenzimet për materiale në tremujorin e tretë u shtuan me 3,6 për qind, kurse kostot e punonjësve shënuan rritje prej 8,2 për qind.