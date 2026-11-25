Media në Britani kanë publikuar fotografinë e Arilen Ndocit, njërit prej dy shtetasve shqiptarë të dyshuar për vjedhjen në Anmer Hall, rezidenca e Princit William dhe Princeshës Kate në Norfolk të Anglisë.
Ndoci, 32 vjeç, dhe Mirgen Doku, 34 vjeç, akuzohen se kanë marrë një orë dhe gjashtë kopsa manshetash nga rezidenca që ndodhet në pronën Sandringham.
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Sipas dyshimeve, ata hynë në vilë duke u ngjitur në tubat e shkarkimit të ujërave të çatisë dhe duke thyer një dritare. Në kohën e ngjarjes, Princi William, Princesha Kate dhe tre fëmijët e tyre, George, Charlotte dhe Louis, ishin në Windsor, në rezidencën e tyre kryesore.
Alarmi i sigurisë në pronën mbretërore u dha të hënën në orën 17:49, pasi tre persona u panë duke iu afruar rezidencës. Gjatë patrullimit, një punonjës i pronës vuri re dy të dyshuarit teksa largoheshin drejt një zone të pyllëzuar.
Për kërkimin u angazhuan qen policie, dronë dhe një helikopter i Policisë Kombëtare Ajrore. Pamjet e dronëve treguan të dyshuarit në pyll, ku dyshohet se kishin hedhur sende të përdorura gjatë vjedhjes. Të dy u kapën pranë vendit të ngjarjes dhe, sipas prokurorisë, në çastin e arrestimit nuk kishin këpucë.
Në territorin e pronës u gjetën mjete që dyshohet se u përdorën për vjedhjen. Prokurorët thanë gjithashtu se policia kishte konstatuar se ambientet e brendshme të rezidencës ishin kontrolluar në mënyrë të rrëmujshme. Një person i tretë, shtetësia dhe identiteti i të cilit nuk janë bërë të ditur, nuk është arrestuar dhe mbetet në kërkim.
Ndoci dhe Doku dolën të mërkurën para Gjykatës së Magjistraturës në Norwich. Ata përballen me akuza për vjedhje banese dhe hyrje pa autorizim në një zonë të mbrojtur.
Në gjykatë u paraqitën të dhëna se dy të pandehurit dyshohet se ndodheshin ilegalisht në Britaninë e Madhe. Gjatë seancës, ata komunikuan me ndihmën e një përkthyesi përmes videolidhjes dhe konfirmuan vetëm emrat dhe datëlindjet. Sipas informacionit të paraqitur, Doku banon në South Kensington, në perëndim të Londrës, ndërsa Ndoci nuk ka adresë të përhershme.
Seanca e ardhshme është caktuar më 30 nëntor. Të dy të akuzuarit konsiderohen të pafajshëm deri në marrjen e një vendimi përfundimtar nga gjykata.
Anmer Hall u ndërtua në vitin 1802 dhe Mbretëresha Victoria e bleu më 1862. Rezidenca me dhjetë dhoma iu dhurua Williamit dhe Kate-s nga Mbretëresha e ndjerë Elizabeth II, me rastin e martesës së tyre.
Princi William renditet i pari në radhën e trashëgimisë së fronit britanik, pas të atit, Mbretit Charles III. Ky është rasti i parë i raportuar i një vjedhjeje në një pronë të familjes mbretërore britanike, ku të akuzuar janë shtetas shqiptarë.