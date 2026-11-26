Pas triumfit të Fenerbahçes kundër Shakhtar Donetskut, Vedat Muriqi foli sërish për mediat. Sulmuesi kosovar ishte heroi i takimit, duke shënuar golin e vetëm që vendosi fatin e ndeshjes.
Menjëherë pas përfundimit, Muriqi u shpreh i kënaqur me tri pikët e marra, që sipas tij kanë peshë të madhe për rrugëtimin e ekipit në Ligën e Kampionëve.
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“Ndjehem shumë i lumtur. Arritëm një fitore tejet të rëndësishme. Kjo përballje ishte thelbësore për të avancuar në raundin tjetër të Ligës së Kampionëve. Morëm tri pikë jetike”, tha Muriqi.
Ai falënderoi edhe tifozët për përkrahjen e jashtëzakonshme, duke nënvizuar se atmosfera në stadium i bëri të ndiheshin si në shtëpi.
“Sot pati një publik fantastik, u ndjemë sikur po luanim në Kadıköy. U jam thellësisht mirënjohës të gjithëve”, shtoi kosovari.
Muriqi ndau gjithashtu detaje nga bashkëpunimi i shkurtër me trajnerin Emre Belözoğlu, duke zbuluar mesazhin që tekniku u dha lojtarëve pas barazimit zhgënjyes me Kocaelisporin.
“Kishim një barazim fatkeq ndaj Kocaelisporit. Nuk e filluam mirë, por më pas u përmirësuam dhe pësuam dy gola nga goditjet standarde. Pas ndeshjes, trajneri Emre na tha: ‘Mbani kokën lart, do të përmirësohemi’”, rrëfeu Muriqi.
Në fund, ai theksoi se skuadrës i duhet kohë dhe punë për t’u rritur, duke shprehur bindjen se rezultatet pozitive do të vijnë.
“Kemi punuar me trajnerin Emre për një periudhë të shkurtër. Do të përmirësohemi. Do të vazhdojmë të punojmë”, përfundoi Muriqi.
Me golin e tij ndaj Shakhtarit, sulmuesi kosovar i siguroi Fenerbahçes tri pikë të çmuara në përpjekje për të kaluar në fazën tjetër të Ligës së Kampionëve.