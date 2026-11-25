Kryeministri Hristijan Mickoski pret që Komisioni Evropian të vlerësojë progresin e Maqedonisë në zbatimin e detyrimeve të Agjendës reformuese dhe t’i vërë plotësisht në dispozicion vendit 75 milionë euro përmes Planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor.
Ai bëri të ditur gjithashtu se së shpejti qytetarët e Maqedonisë pritet të përdorin shërbimet e telekomunikacionit në vendet e Bashkimit Evropian pa paguar tarifa shtesë roaming.
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Duke mbërritur sot në Bruksel për Samitin BE–Ballkani Perëndimor, Mickoski tha se Qeveria ka përmbushur detyrimet që lidhen me Agjendën reformuese. Sipas tij, çështjet dypalëshe nuk përfshihen në këto detyrime.
Për çështjen e bullgarëve, kryeministri u shpreh se qëndrimi nuk ka ndryshuar dhe nuk do të ndryshojë gjatë kohës që ai drejton Qeverinë.
Mickoski ritheksoi se Qeveria është e gatshme të bisedojë me BE-në për afrimin e qëndrimeve lidhur me ndryshimet kushtetuese, por këmbënguli se fillimisht duhet të arrihet marrëveshje për Planin e aksionit për pakicat.
Ai nënvizoi se Plani i aksionit do të mbetet çështje për t’u zgjidhur edhe në rast se miratohen ndryshimet kushtetuese, skenar që, sipas tij, nuk do të ndodhë.
“Jemi të gatshëm të zhvillojmë bisedime. Së pari duhet të diskutojmë Planin e aksionit. Këtë e kam thënë vazhdimisht dhe po e përsëris edhe sot. Edhe sikur nesër të vendosnim të ndryshonim Kushtetutën, gjë që nuk do të ndodhë, hipotetikisht do të përballeshim sërish me një pengesë: Planin e aksionit për pakicat”, deklaroi Mickoski.
Kryeministri tha se Qeveria ka paraqitur tashmë një propozim për këtë çështje dhe se, sipas tij, marrëveshja për Planin e aksionit duhet të arrihet para çdo diskutimi tjetër.
“Është e rëndësishme që fillimisht të flasim për Planin e aksionit për pakicat dhe të gjejmë dakordësi. Njëzet e gjashtë shtete anëtare nuk janë kundër; kundërshtim ka vetëm nga njëri prej tyre. Pas kësaj mund të shqyrtojmë nëse ka hapësirë për të diskutuar çështje të tjera”, tha kryeministri.