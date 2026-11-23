Në mbledhjen e sotme të Këshillit Kombëtar për Integrime Evropiane, kreu i LSDM-së, Venko Filipçe, iu drejtua ambasadorit të BE-së, Michalis Rokas, duke kërkuar ndihmën e tij për interesin e qytetarëve dhe të ardhmen evropiane të vendit. Sipas Filipçes, Maqedonia ka nevojë për mbështetjen e Bashkimit Evropian për t’u përballur me propagandën që, prej vitesh, i paraqet nga qeveria hapat drejt anëtarësimit si tradhti.
Filipçe tha se do t’i kërkojë Rokasit ndihmë dhe, nëse ambasadori dëshiron, edhe koment për këtë çështje. Ai iu referua deklaratës së presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, se Maqedonia është e mirëpritur në Evropë me identitetin dhe gjuhën e saj. Sipas tij, ky mesazh rrëzon pretendimet e qeverisë se politikat e ndjekura nga LSDM-ja, jo vetëm që nga viti 2024, por edhe më herët, përbënin tradhti.
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Kreu i LSDM-së vuri në dukje se akuzat e Hristijan Mickoskit dhe të partisë në pushtet për tradhti ndaj LSDM-së nënkuptojnë edhe një akuzë të tërthortë ndaj Bashkimit Evropian, sikur ky i fundit po shantazhon një vend kandidat për anëtarësim.
“Pse askush nuk flet për Evropën? Sepse, për shkak të kësaj propagande, Evropa është kthyer në sinonim të tradhtisë. Kështu e kanë paraqitur Evropën. Mjafton të ndalem së foluri dhe do të më quajnë tradhtar. Pse? Sepse jam gënjeshtar”, u shpreh Filipçe.